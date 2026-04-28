Policie hledá útočníka z obchodního domu. Napadl seniora, svědci viděli i nůž
Uvázlým kamionem na hodiny zatarasil silnici, pak opilý šofér udělal nevídanou věc
Uvázlý kamionu se dřevem uzavřela v pondělí na téměř sedm hodin silnici na Karlovarsku. Opilý řidič se nezvládl s kolosem otočit a zablokoval oba jízdní pruhy. Když kamion po dlouhých hodinách...
Pes doma vážně pokousal malé dítě v obličeji, pro chlapce letěl vrtulník
S vážným poraněním hlavy po útoku psa transportoval v pondělí večer malé dítě z Karlovarska do nemocnice v Motole vrtulník záchranné služby. Pes dítě pokousal v obličeji doma.
U Žalmanova roste D6, kvůli tvrdému podloží používají velká pikovací kladiva
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje se stavbami dalších částí dálnice D6 v Karlovarském kraji. Na úseku mezi Žalmanovem a Knínicemi se aktuálně pracuje na odvodnění, zakládání mostů a...
Talent k nepřehlédnutí. Pojede Tomek na MS v sedmnácti? Trumfnout může i Jágra
V září o něm věděli jen opravdoví fajnšmekři. Během sezony se však dostával i do povědomí běžných hokejových fanoušků, svými výkony v Karlových Varech náramně upoutával. No a v play off? Rázem hlavní...
V rodinném domě vzplály zřejmě baterie pro vozík, požár způsobil škody za šest milionů
Hasiči zasahovali u požáru třípodlažního rodinného domu v Nové Roli na Karlovarsku. Na tísňovou linku byl ohlášen krátce po 3:00 ráno. Na místo vyjelo sedm jednotek hasičů. Podle prvních informací...
Větší letadla, nové přímé spoje. Vláda chce rozšířit dráhu karlovarského letiště
Vláda premiéra Andreje Babiše chce prodloužit a rozšířit dráhu na letišti v Karlových Varech. Předseda vlády to řekl v pondělí po jednání na obchodním fóru v ázerbájdžánské Gabale, kde mimo jiné...
Nechtějí čekat na neštěstí. Karlovarskou nemocnici nově chrání detektor dronů
Heliporty u nemocnic ohrožují drony. Jak ukázal nedávný případ z areálu nemocnice v Liberci, kdy soukromý dron překážel záchranářskému vrtulníku při vzletu, situaci nelze brát na lehkou váhu....
Loňský obrat už se opakovat nebude, věří Pastrňák před druhým volejbalovým finále
První finálové utkání volejbalové extraligy mezi Karlovarskem a pražskými Lvy mělo v pátek večer až nečekaně rychlý průběh. Západočeši dominovali především na servisu, po výhře 3:0 využili domácí...
Spor o lampy pokračuje. Aš podává další žalobu na ministerstvo průmyslu
Město Aš podá správní žalobu proti rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). To totiž odmítlo uvolnit peníze z Národního plánu obnovy. Konkrétně jde o dotaci ve výši 8,5 milionu korun, která...
Konec provizoria. Záchranáři se v Lubech přestěhovali do vlastního
Nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby začala od tohoto týdne sloužit v Lubech na Chebsku. Zdravotníci sídlí v nově postaveném jednopodlažním objektu na kraji města, který je navržený...
První volejbalové finále pro Karlovarsko, Lvy doma porazilo bez ztráty setu
Do finále extraligy volejbalistů vstoupilo lépe Karlovarsko. Vítěz základní části porazil obhájce titulu Lvy Praha 3:0 po setech 25:21, 25:22 a 27:25.
Zubní klinika, nový urgent i heliport. Nemocnice v Chebu se mění
Chebská nemocnice se mění a modernizuje. Chystá se stavba nového urgentního příjmu, přibude heliport přímo v areálu nemocnice, v plánu je nová magnetická rezonance a chystá se otevření zubní kliniky....
Ukázky zásahů i historická technika. Bečov zve na Den bezpečnosti
Ukázky práce profesionálních i dobrovolných hasičů, střípky ze zásahů zdravotnické záchranné služby i zajímavosti z práce dalších složek Integrovaného záchranného systému nabídne Den bezpečnosti na...
V Kynšperku opravují historický unikát, náklady se vyšplhají na 24 milionů
V Kynšperku pokračuje rekonstrukce lávky přes Ohři. Aktuálně nad vodním tokem stojí jen její dřevěná část, kterou by měly s oběma břehy spojit nová předmostí. Ta původní bylo nutné vloni strhnout...