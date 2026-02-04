Děti se otrávily technickým konopím, zneužily volně dostupné výrobky

Autor:
  13:32
Desítku případů zdravotních problémů dětí, které požily výrobky ze sušeného technického konopí, řeší od začátku roku policisté v Karlovarském kraji. Volně dostupné výrobky obsahovaly syntetický kanabinoid, který je silnější a nebezpečnější než přírodní THC.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Výrobky z technického konopí jsou určené například k výrobě léčivých mastí. V žádném případě ale ne ke kouření nebo přímému požití. Mohou je koupit pouze lidé starší 18 let.

„Následnou expertízou bylo zjištěno, že tyto výrobky, které děti požily, obsahovaly látku, jež je v České republice nelegální a zakázaná,“ konstatovala policejní mluvčí Zuzana Churáňová.

Pacientům s bolestí pomáhají konopné tablety, lépe spí a chutná jim

Podle expertízy jde o syntetický kanabinoid, který je mnohem silnější než přírodní THC. „Tato látka může u uživatelů způsobit vážné zdravotní komplikace, záchvaty, halucinace a podobně,“ řekla mluvčí.

Jednotlivé případy v současné době vyšetřují policisté. Podle Churáňové bude to, jak se zakázaná látka do volně prodejných výrobků dostala, řešit Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Vláda omezí prodej výrobků z technického konopí. Hrozí monopol, varují odpůrci

Policisté apelují zejména na rodiče, aby byli ostražití a své potomky poučili o nebezpečnosti podobných výrobků. „I když na první pohled vypadají jako usušená rostlina a prodávají se legálně, mohou obsahovat látky, které ovlivňují mozek a můžou ho poškodit,“ upozornila Churáňová.

Na rizika opakovaně při besedách ve školách upozorňují i policejní preventisté. „To, že se výrobky z technického konopí prodávají legálně, neznamená, že je to bezpečné. Zvláště ne pro děti,“ dodala policejní mluvčí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Začíná proměna jezera Medard. Obkrouží ho třináctikilometrová stezka

Na multifunkční stezku kolem jezera Medard vypsala SUAS Group veřejnou zakázku....

Do konce března začne výstavba třináctikilometrové stezky kolem jezera Medard na Sokolovsku. Pro Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP tím začne důležitý projekt, na jehož konci bude proměna bývalé...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Žena na Chebsku spadla do výtahové šachty a zemřela

Ilustrační snímek

V Lubech na Chebsku spadla do výtahové šachty devětašedesátiletá žena, na následky pádu zemřela. Další okolnosti případu policie odmítla komentovat. Vyloučila však cizí zavinění. Na místě zasahovali...

Přeplácel stavební firmu. Vrchní soud potvrdil vězení pro bývalého starostu

Abertamský starosta Zdeněk Lakatoš u vstupního portálu dolu Mauricius.

Šestiletý trest, který Krajský soud v Plzni vloni v červnu vyměřil bývalému starostovi Abertam Zdeňku Lakatošovi, beze zbytku platí. Státní zastupitelství jej v souvislosti s přestavbou bývalého...

Zatěžkávací zkoušku zařídili myslivci. Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům

Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali...

Vřídelní kolonáda v Karlových Varech se chce více otevřít společenským akcím. První testem byl sobotní myslivecko-lázeňský ples Karlovarský jelen, který pořádají Správa přírodních léčebných zdrojů a...

Děti se otrávily technickým konopím, zneužily volně dostupné výrobky

ilustrační snímek

Desítku případů zdravotních problémů dětí, které požily výrobky ze sušeného technického konopí, řeší od začátku roku policisté v Karlovarském kraji. Volně dostupné výrobky obsahovaly syntetický...

4. února 2026  13:32

Tisíce domácností na Sokolovsku jsou bez tepla, na vině je porucha v elektrárně

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group

Kvůli neočekávané technologické poruše bloků v Elektrárně Tisová musel ve středu dopoledne dodavatel přerušit dodávku tepla a teplé vody na Sokolovsku. Bez těchto služeb se rázem ocitlo 12 tisíc...

4. února 2026  12:15,  aktualizováno  12:18

Fyzické testy u přijímaček. Chebská škola bude vychovávat nové hasiče

Hořící trosky letadla představovala zapálená auta.

Nový obor Požární ochrana chystá na příští rok Integrovaná střední škola v Chebu. Jako jediná v Karlovarském kraji nabídne vzdělávání budoucím profesionálním hasičům. Čtyřletý studijní obor...

4. února 2026  9:52

Střídání v čele chebské G4. Otěže galerie od pondělka pevně třímá žena

Symbolický klíč od chebské galerie G4 převzala od jejího zakladatele Zbyňka...

Chebská galerie fotografie G4 změnila vedení. Poté, co její zakladatel a dlouholetý ředitel Zbyněk Illek rezignoval, stojí nově v čele instituce Alice Šmídová. Ta v pondělí od Zbyňka Illka symbolicky...

3. února 2026  16:15

Zásah policistů a hasičů kvůli nálezu sypké látky ve škole. Mluví se o kratomu

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Nález podezřelé zelené látky na záchodcích Základní školy jazyků Karlovy Vary odstartoval v úterý před půl jedenáctou akci policie a hasičů. Látku podle informací redakce iDNES.cz na toaletách...

3. února 2026  14:20

Dej peníze, nebo něco jiného! Muž vystartoval na skupinku s nožem v ruce

Ilustrační snímek

Z loupeže se bude zodpovídat jedenačtyřicetiletý muž ze Sokolovska. V Chodově se pokusil násilím získat peníze od třiadvacetileté oběti. Nakonec sice jenom prořízl bundu napadeného muže, i tak mu ale...

3. února 2026

Proti obchodníkům s chudobou. Aš skupuje domy, aby z nich nevznikly ubytovny

Město Aš koupilo od Karlovarského kraje ubytovnu v Nedbalově ulici a nechalo ji...

Zabránit vzniku dalších ubytoven, kam by mohli obchodníci s chudobou stěhovat sociálně slabé a problémové nájemníky. To je důvod, proč Aš pokračuje v odkupu nemovitostí, z nichž by bylo snadné...

2. února 2026  15:30

Začíná proměna jezera Medard. Obkrouží ho třináctikilometrová stezka

Na multifunkční stezku kolem jezera Medard vypsala SUAS Group veřejnou zakázku....

Do konce března začne výstavba třináctikilometrové stezky kolem jezera Medard na Sokolovsku. Pro Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP tím začne důležitý projekt, na jehož konci bude proměna bývalé...

2. února 2026  12:46

Zatěžkávací zkoušku zařídili myslivci. Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům

Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali...

Vřídelní kolonáda v Karlových Varech se chce více otevřít společenským akcím. První testem byl sobotní myslivecko-lázeňský ples Karlovarský jelen, který pořádají Správa přírodních léčebných zdrojů a...

2. února 2026  8:55,  aktualizováno  9:42

Učí děti, ne předměty. NEOnová škola v Aši vzdělává po britském vzoru

Martina Mariana Štadlmajerová, ředitelka, zřizovatelka a zakladatelka ašské...

Tak trochu jiná škola funguje už třetí rok v Aši. Důraz tamní učitelé dávají na propojené učení. Jak říká ředitelka, zřizovatelka a zakladatelka ašské NEOnové školy Martina Mariana Štadlmajerová,...

1. února 2026  9:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rezervováno pro netopýry. Důl Jeroným kvůli nim v zimě návštěvy nepřijímá

Důl Jeroným v Čisté na Sokolovsku je přes zimu pro návštěvníky uzavřený. Zimují...

Rozlehlé sály, komory a chodby s pozůstatky hornické práce s želízkem a mlátkem, křišťálově čistá jezírka v zatopených prohlubních. Takový pohled se otevře návštěvníkům středověkého cínového dolu...

31. ledna 2026  8:35

Psycholožka dělala posudky pro autoškoly, aniž by viděla klienty. Stíhá ji policie

Autoškola

Akreditované psychologické služby pro autoškoly v Karlových Varech a Plzni poskytovala velmi nezodpovědně šedesátiletá žena z Plzně. Práci, která spočívala ve vystavování psychologických posudků na...

30. ledna 2026  12:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.