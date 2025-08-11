Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

  15:54
Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se na Facebooku hájí, že k vjetí na hřiště ho donutila početná skupina nepřátel. Policie případ šetří pro podezření z výtržnictví.

„On má pistol?“ ptá se udiveně ženský hlas na videu, které pořídil svědek incidentu. Zachycuje bílou Audi Q7, která bezostyšně vjela na fotbalový trávník. Na záznamu je pak jasně slyšet výstřel.

Podle místních byl incident ze sobotního večera vyvrcholením sporů mezi dvěma znepřátelenými skupinami. „Mělo to začít už v pátek večer propíchanými pneumatikami. Sobotou to pak vygradovalo,“ uvedl Petr Ajšman, správce facebookové skupiny Toužimské noviny, kde se video objevilo.

Šoféra prozradily plechovky piva. Řidičák nemám už roky, říkal pak strážníkům

V diskuzi pod příspěvkem se k situaci vyjádřil i řidič inkriminovaného vozu. „Kdybych nemusel tak bych na hřiště nejel oni me tam zahnali a zavřeli vrata abych nevyjel tak se lidi zamislete jak byste se zachovali vy všichni v me situaci kdiby se vam takhle neco stalo a kdiby vam slo o život,“ napsal doslovně s poukazem na to, že mu v té chvíli bylo „v patách“ asi padesát lidí z druhé z nesvářených skupin.

„S tím pánem jsem dlouze mluvil. V Toužimi to nezná, tak ani pořádně nevěděl, kde je a kam jede,“ reagoval na vyjádření Petr Ajšman.

Agresor, který při hádce vážně pobodal jiného muže, skončil ve vazbě

Sobotní střelbou na toužimském fotbalovém hřišti se zabývají policisté. Ti na místě u jednoho ze zúčastněných lidí ve vozidle zajistili plynovou pistoli. „Další okolnosti k případu v současné době prověřujeme,“ konstatovala policejní mluvčí Zuzana Churáňová.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. „Bližší informace poskytneme hned, jak to bude možné,“ dodala mluvčí.

