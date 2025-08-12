Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých

Petr Kozohorský
  11:56
V dramatickou honičku se změnila rutinní silniční kontrola v Karlových Varech. Řidič namísto aby zastavil, začal hlídce ujíždět. Pronásledování skončilo až v Chodově, kde se ještě muž pokusil policistům utéct. Zadrželi jej jen pár metrů od auta. Bez řidičského oprávnění a s drogami v těle.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Honička policejního vozu s volkswagenem začala v sobotu 9. srpna krátce před jednou hodinou ráno. Jednapadesátiletý muž šlápl na plyn v okamžiku, kdy se jej pokusila hlídka zastavit.

„Začal ujíždět, přičemž na opakované výzvy k zastavení pomocí výstražného, zvukového a světelného znamení s nápisem ‚Stop policie‘ nereagoval,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.

Prchajícího motoristu policisté pronásledovali vysokou rychlostí ulicemi Karlových Varů. „Řidič několikrát přejel do protisměru a dojel až do Chodova na Sokolovsku. U kolejiště ještě za jízdy vystoupil z vozidla a začal utíkat,“ pokračoval Bílek.

Šofér bez řidičáku policii ve tmě ujížděl i po lesní cestě. Dopadli ho na poli

Útěk se mu ale nezdařil. Členové hlídky jej dopadli jen několik metrů od vozidla, které před úprkem ani nestihl zabrzdit. Důvod, proč se s policisty nechtěl dostat do kontaktu, vyplynul na povrch při lustraci.

„Policisté zjistili, že má jednapadesátiletý muž vysloven platný zákaz řízení, a to až do roku 2027,“ vysvětlil mluvčí. Navíc orientační zkouška prokázala, že byl pod vlivem drog. „Test byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin,“ doplnil Bílek.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a případem se nadále zabývají.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pec zachraňuje deset let. Nevěděl jsem, co mě čeká, vzpomíná na začátky patriot

Jen zarostlý kopec s pozůstatky zdiva, které nebylo přes nálety stromů a keřů vůbec vidět. Tak ještě nedávno vypadalo místo, kde stojí historická vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na první pohled...

Tragédie v Karlových Varech, turistka zemřela po pádu ze schodů u hotelu

Tragicky skončila návštěva turistky v Karlových Varech. Osmačtyřicetiletá žena se smrtelně zranila, když zakopla a spadla ze schodů u hotelu. Případem se zabývali i policisté, kteří ale předběžně...

Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na...

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

Zájem o lety z Karlových Varů roste, příští rok přibudou další destinace

Letiště Karlovy Vary hlásí nebývalý zájem o přepravu do dovolenkových destinací v Bulharsku a Turecku. Lety do Antalye a Burgasu jsou zpravidla plně obsazené. Pro příští rok proto Karlovarský kraj...

Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých

V dramatickou honičku se změnila rutinní silniční kontrola v Karlových Varech. Řidič namísto aby zastavil, začal hlídce ujíždět. Pronásledování skončilo až v Chodově, kde se ještě muž pokusil...

12. srpna 2025  11:56

Týdenní odstávka se protáhla. Bazén v lázních se otevře na začátku září

Na téměř dva měsíce se plánovaně protáhla každoroční týdenní odstávka bazénu v karlovarských Alžbětiných lázních. Po nutných opravách, kvůli kterým bylo nutné bazén úplně vypustit, se začne pomalu...

12. srpna 2025

Na fotbalové hřiště se vřítilo auto, řidič vystřelil z plynovky. Šlo mi o život, tvrdí

Střelbou z plynové pistole vygradoval v sobotu večer spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi. Po fotbalovém zápase vjelo na místní hřiště auto, kde jeho řidič vystřelil z plynové pistole. Šofér se...

11. srpna 2025  15:54

Ztráta Sokolovské uhelné přesáhla dvě miliardy, klesá i počet zaměstnanců

Skupina firem Sokolovské uhelné skončila loni ve ztrátě téměř 2,2 miliardy korun. V roce 2023 byla v zisku 885 milionů. Skupině výrazně klesly tržby na 5,2 miliardy korun z předloňských téměř 11...

11. srpna 2025  11:29

Kdysi vedl k útočišti šlechtičny, teď po mostku chodí svatební průvody

Upravené cestičky pod korunami vzrostlých stromů, ukázky zahradní architektury, řada drobných staveb, památek a soch. Nechybí vodní plochy, skalnaté rokle i romantické vyhlídky. Parku kolem zámku...

11. srpna 2025  9:54

Karlovarský kraj podpoří filmaře, kteří budou natáčet v regionu. Rozdá miliony

Třicet milionů korun plánuje Karlovarský kraj nabídnout filmovým a televizním produkcím, aby v regionu natáčely. Cílem je propagace zajímavých a výjimečných lokací v regionu, ale i nárůst služeb díky...

10. srpna 2025  6:34

Pec zachraňuje deset let. Nevěděl jsem, co mě čeká, vzpomíná na začátky patriot

Jen zarostlý kopec s pozůstatky zdiva, které nebylo přes nálety stromů a keřů vůbec vidět. Tak ještě nedávno vypadalo místo, kde stojí historická vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na první pohled...

9. srpna 2025  8:21

Obec Slatina zanikla kvůli železné oponě, rodáci na ni ale nezapomněli

Na samotné hranici s Německem, šest kilometrů západně od Tří Seker na Chebsku, ležela vesnice Slatina, německy Lohhäuser. Těsně po druhé světové válce tu ve více než dvou desítkách domů žilo téměř...

8. srpna 2025  10:34

Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na...

7. srpna 2025  13:30

Zájem o lety z Karlových Varů roste, příští rok přibudou další destinace

Letiště Karlovy Vary hlásí nebývalý zájem o přepravu do dovolenkových destinací v Bulharsku a Turecku. Lety do Antalye a Burgasu jsou zpravidla plně obsazené. Pro příští rok proto Karlovarský kraj...

7. srpna 2025  9:08

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Tragédie v Karlových Varech, turistka zemřela po pádu ze schodů u hotelu

Tragicky skončila návštěva turistky v Karlových Varech. Osmačtyřicetiletá žena se smrtelně zranila, když zakopla a spadla ze schodů u hotelu. Případem se zabývali i policisté, kteří ale předběžně...

6. srpna 2025  10:10

Spor o vyúčtování ve zrušené krajské kreativní agentuře. Na hejtmanství to vře

Pochybnosti o hospodaření dnes už zrušené krajské kulturní a kreativní agentury 4K má vedení Karlovarského kraje. Jako důvod uvádí, že chybí doklady o tom, jak agentura hospodařila s miliony z...

5. srpna 2025  16:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.