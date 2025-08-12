Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých

Honička policejního vozu s volkswagenem začala v sobotu 9. srpna krátce před jednou hodinou ráno. Jednapadesátiletý muž šlápl na plyn v okamžiku, kdy se jej pokusila hlídka zastavit.
„Začal ujíždět, přičemž na opakované výzvy k zastavení pomocí výstražného, zvukového a světelného znamení s nápisem ‚Stop policie‘ nereagoval,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
Prchajícího motoristu policisté pronásledovali vysokou rychlostí ulicemi Karlových Varů. „Řidič několikrát přejel do protisměru a dojel až do Chodova na Sokolovsku. U kolejiště ještě za jízdy vystoupil z vozidla a začal utíkat,“ pokračoval Bílek.
Útěk se mu ale nezdařil. Členové hlídky jej dopadli jen několik metrů od vozidla, které před úprkem ani nestihl zabrzdit. Důvod, proč se s policisty nechtěl dostat do kontaktu, vyplynul na povrch při lustraci.
„Policisté zjistili, že má jednapadesátiletý muž vysloven platný zákaz řízení, a to až do roku 2027,“ vysvětlil mluvčí. Navíc orientační zkouška prokázala, že byl pod vlivem drog. „Test byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin,“ doplnil Bílek.
Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a případem se nadále zabývají.