Střet tří vozů komplikuje dopravu na tahu z Karlovarska do Ústeckého kraje

Autor:
  15:23aktualizováno  15:35
Vážná nehoda na silnici I/13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku odpoledne zastavila dopravu na hlavním tahu do Ústeckého kraje. Podle prvotních informací bouraly dva osobní vozy a dodávka. Při střetu se zranili čtyři lidé, na místě přistával i vrtulník letecké záchranky.

Nehoda nedaleko Stráže nad Ohří zastavila provoz na frekventované silnici I/13 | foto: HZS Karlovarského kraje

Nedaleko Stráže nad Ohří se střetla dvě osobní auta a dodávka. „Z poškozených aut jsme vyprostili dvě osoby. Řidičku jednoho z osobních vozů a spolujezdce z dodávky,“ upřesnil mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.

Na místě byli celkem čtyři zranění lidé. Záchranka povolala i vrtulník. „Ten transportoval do plzeňské nemocnice vážně zraněnou ženu a muže,“ upřesnila mluvčí záchrané služby Simona Kratochvílová.

Další dva muži, jeden se středně těžkými a druhý s lehčími zraněními, skončili na urgentním příjmu nemocnice v Karlových Varech.

„Po dobu vyšetřování dopravní nehody a odklízení následků bude pozemní komunikace zcela uzavřena. Policisté na místě řídí provoz,“ doplnil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Podle serveru dopravních informací omezení v místě potrvá odhadem do 20 hodin.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

25. května 2026  15:23,  aktualizováno  15:35

