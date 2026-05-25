Střet tří vozů komplikuje dopravu na tahu z Karlovarska do Ústeckého kraje

Nedaleko Stráže nad Ohří se střetla dvě osobní auta a dodávka. „Z poškozených aut jsme vyprostili dvě osoby. Řidičku jednoho z osobních vozů a spolujezdce z dodávky,“ upřesnil mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
Na místě byli celkem čtyři zranění lidé. Záchranka povolala i vrtulník. „Ten transportoval do plzeňské nemocnice vážně zraněnou ženu a muže,“ upřesnila mluvčí záchrané služby Simona Kratochvílová.
Další dva muži, jeden se středně těžkými a druhý s lehčími zraněními, skončili na urgentním příjmu nemocnice v Karlových Varech.
„Po dobu vyšetřování dopravní nehody a odklízení následků bude pozemní komunikace zcela uzavřena. Policisté na místě řídí provoz,“ doplnil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Podle serveru dopravních informací omezení v místě potrvá odhadem do 20 hodin.
