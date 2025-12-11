Sotva muž vylezl z vězení, začal znovu vařit drogy. Došla si pro něj policie

Petr Kozohorský
  13:44
Varnu a dealera pervitinu odhalili kriminalisté v Kraslicích na Sokolovsku. Při prohlídkách zajistili chemikálie, drogy, výpočetní techniku i telefony a zadrželi pětapadesátiletého muže ze Sokolovska, který je z výroby a distribuce pervitinu podezřelý.

Muže zadrželi při dramatické akci 4. prosince kriminalisté ve spolupráci s Krajskou pořádkovou jednotkou. Obvinili ho ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Kvůli stejné trestné činnosti už byl přitom v minulosti odsouzen.

„Při domovních prohlídkách na několika místech v Kraslicích kriminalisté zajistili bílou krystalickou látku, příslušenství a chemikálie k výrobě pervitinu, různou výpočetní techniku a mobilní telefony,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Kriminalisté zadrženého muže viní z toho, že od října roku 2024 až do svého zadržení vyráběl v jednom z rodinných domů v Kraslicích a na dalších místech stovky gramů pervitinu. Drogu pak prodával v Kraslicích.

Organizovaná skupina distribuovala drogy i do věznice, policie obvinila osm lidí

Za drogovou kriminalitu přitom obviněný muž v minulosti opakovaně pykal. „V září roku 2024 byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody za drogovou trestnou činnost a od října roku 2024 v trestné činnosti opět pokračoval,“ potvrdila Pešková.

Soud akceptoval podnět kriminalistů a poslal obviněného do vazby. „V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až deset let, neboť se této trestné činnosti měl dopouštět ve značném rozsahu,“ dodala mluvčí.

