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Obchodníky s drogami zadrželi policisté krátce po předávce na benzince

Petr Kozohorský
  11:39
Dvojici recidivistů zadrželi 25. července policisté kvůli obchodům s drogami. V rukou mužů zákona skončil dvaapadesátiletý muž z Karlovarska a pětašedesátiletý muž z Chebska jen chvíli poté, co na čerpací stanici uzavřeli obchod s pervitinem. Při domovních prohlídkách objevili více než dvě kila drog a miliony na hotovosti.

Kupujícím byl mladší z obou pachatelů. Po telefonické domluvě koupil od staršího kumpána téměř 70 gramů pervitinu. Krátce po transakci je policisté zadrželi.

Oba se přitom do konfliktu se zákonem nedostali poprvé. „V minulosti už byli opakovaně soudně trestáni,“ potvrdil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

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V autě kriminalisté našli dvě igelitové přepravky s nažloutlou krystalickou látkou. „Předběžným vyjádřením byla v těchto látkách prokázána přítomnost metamfetaminu, tedy pervitinu,“ upřesnil Kopřiva.

U staršího z mužů pak policisté nalezli hotovost z uskutečněného obchodu. Při domovní prohlídce zajistili dalších několik milionů korun v hotovosti i více než dva kilogramy bílé krystalické látky obsahující pervitin a kokain.

Drogy zajištěné při domovní prohlídce. Byly jich více než dva kilogramy.
Drogy zajištěné při domovní prohlídce. Byly jich více než dva kilogramy.
Při domovní prohlídce objevili policisté další miliony korun v hotovosti.
Hotovost zajištěná v autě, ve kterému aktéři obchodu opustili čerpací stanici.
4 fotografie

Oba zadržení skončili ve vazbě. Mladšímu muži hrozí za neoprávněnou výrobu a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy až pětileté vězení. Staršímu muži hrozí za totéž až deset let za mřížemi.

„Lze předpokládat, že po provedení odborných vyjádření k zajištěným omamným a psychotropním látkám bude vzhledem k množství drog toto trestní stíhání rozšířeno, přičemž v tomto případě bude obviněnému hrozit trest odnětí svobody až dvanáct let,“ upřesnil policejní mluvčí.

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