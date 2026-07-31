Obchodníky s drogami zadrželi policisté krátce po předávce na benzince

Kupujícím byl mladší z obou pachatelů. Po telefonické domluvě koupil od staršího kumpána téměř 70 gramů pervitinu. Krátce po transakci je policisté zadrželi.
Oba se přitom do konfliktu se zákonem nedostali poprvé. „V minulosti už byli opakovaně soudně trestáni,“ potvrdil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
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V autě kriminalisté našli dvě igelitové přepravky s nažloutlou krystalickou látkou. „Předběžným vyjádřením byla v těchto látkách prokázána přítomnost metamfetaminu, tedy pervitinu,“ upřesnil Kopřiva.
U staršího z mužů pak policisté nalezli hotovost z uskutečněného obchodu. Při domovní prohlídce zajistili dalších několik milionů korun v hotovosti i více než dva kilogramy bílé krystalické látky obsahující pervitin a kokain.
Oba zadržení skončili ve vazbě. Mladšímu muži hrozí za neoprávněnou výrobu a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy až pětileté vězení. Staršímu muži hrozí za totéž až deset let za mřížemi.
„Lze předpokládat, že po provedení odborných vyjádření k zajištěným omamným a psychotropním látkám bude vzhledem k množství drog toto trestní stíhání rozšířeno, přičemž v tomto případě bude obviněnému hrozit trest odnětí svobody až dvanáct let,“ upřesnil policejní mluvčí.