Přestupku se čtyřicetiletý řidič dopustil 27. července kolem půl druhé odpoledne na silnici I/21.
„Policisté tou dobou jeli ve směru z Chebu do Mariánských Lázní. Před obcí Dolní Žandov si všimli, že řidič protijedoucího vozidla značky BMW předjíždí nákladní automobil,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
Jak zachytila kamera v policejním voze, do předjížděcího manévru se řidič pustil v místě, kde to zakazuje svislá dopravní značka i dvojitá plná čára. „Tento nebezpečný manévr navíc provedl v místech, kde již v minulosti došlo k několika dopravním nehodám,“ podotkl mluvčí.
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Hlídka otočila auto a vydala se za hříšníkem. „Přestupkové jednání s řidičem vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou ve výši 5 500 korun. Dále bylo řidiči uděleno šest trestných bodů,“ doplnil Bílek.
Za první půlrok se v Karlovarském kraji stalo 1 206 dopravních nehod. Osm lidí při nich zemřelo, dalších 32 utrpělo zranění. „Nejčastější příčinou vážných či tragických dopravních nehod je nevěnování se řízení. Další častou příčinou je nepřizpůsobení rychlosti,“ dodal ke statistice nehodovosti Bílek.
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