Na průtahu Karlovými Vary v místech, kde mohou auta svištět rychlostí až 110 kilometrů v hodině, se ve čtvrtek dopoledne pohybovala chodkyně. Podle zjištění iDNES zabloudila při návratu z procházky. Z frekventované komunikace ji odvezli dálniční policisté. Procházka se jí kvůli pokutě prodražila o stovky korun.

Na ženu, která šla směrem na Karlovy Vary, upozornili policisty svědci. „Krátce po jedenácté hodině dopolední jsme na tísňovou linku přijali oznámení o ženě, která by se měla pohybovat na dálnici D6 ve směru z Chebu do Karlových Varů,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Bílek.

Policisté z dálničního oddělení v Lubenci ženu dostihli v úseku, kde se dálnice mění na silnici pro motorová vozidla I/6. Jak ukazuje video ze služebního vozu, měla na sobě tmavé oblečení.

Muž bez označení měnil na D6 pneumatiku, usmrtil ho projíždějící náklaďák

Hlídka chodkyni převezla ne bezpečnější místo, kde se jí od policistů dostalo poučení, že svým výletem spáchala přestupek. Spíše výchovný efekt pak měla pokuta v řádu několika stovek korun.

„Chodec je nejzranitelnějším účastníkem silničního provozu. Ten, který se pohybuje na dálnici či silnici pro motorová vozidla, se dopouští přestupku. Ohrožují sebe i ostatní účastníky silničního provozu. Nejenom chodec, ale ani cyklista na dálnici nepatří,“ upozornil Bílek.

Žena zbloudila na procházce, cestu si zkrátila po rušné čtyřproudovce

