Rvalo nám to srdce, říkají farmářky. Ujaly se šesti zvířat, která trpěla na statku

„Momentálně jsou zvířata zavřená v hale v karanténě. Je na nich vidět, jak jsou vděčná, že jsou odtud pryč. Byla řádně vyhladovělá. Co jsme jim daly, hned zmizelo. Jak dlouho potrvá karanténa, o tom rozhodne veterinář. Pokud výsledky dopadnou dobře, vypustíme je do areálu, kde máme na volno stádo koz. Budou moct chodit spolu. A to samé s prasátky. Pokud ale budou dělat neplechu, půjdou do chlívku,“ řekla se smíchem Šárka Valentová.

Podle jejích slov ovečky na první pohled nevypadají, že by byly vyhublé podobně jako stádo krav. Jejich skutečný stav ale bude možné posoudit až poté, co přijdou o vlněný kabátek. „Budeme je muset ostříhat, ta vlna je hodně špinavá, slepená vším možným, plná dredů, páchne a určitě jsou v ní nějaké breberky. Teprve pak uvidíme, jestli jsou také kost a kůže, podobně jako krávy. Ty na tom byly hodně špatně. Jedna z nich je březí a podle mě má i zánět vemene,“ zavzpomínala na zvířecí obyvatele čichalovského statku Šárka Valentová.

Doplnila, že ostříhané ovečky dostanou na procházku po statku teplou deku a zůstanou až do jara v teplé stáji.

Mělo se to provalit dřív, říkají zachránkyně

Obě sestry byly rozhodnuté prakticky okamžitě, že zvířatům pomohou. A hned také začaly převoz organizovat. „Popravdě jsme nečekaly, že si pro zvířata skutečně pojedeme, protože komentářů na webu byla spousta. Nakonec jsme zjistily, že těch, kteří opravdu chtěli pomoct, ve finále zas tolik není. My jsme ale byly rozhodnuté, že pokud bude třeba, odvezeme k nám i ty krávy. Bylo by to složitější, takže ve finále jsme rády, že našly jiný a věříme, že i dobrý domov,“ doplnily sestry.

Stále se nemohou vzpamatovat z toho, co v Čichalově zažily. „Popravdě? V životě, a to jsme toho projely dost, jsme něco podobného neviděly. Aby se zvířata brodila hnojem mezi ostatky jiných zvířat, to je něco hrozného. Fotografie, které kolují na internetu, odhalují jen zlomek té hrůzy. Mrzí mne, že se celý případ neprovalil dřív. Možná by pak dostala šanci i zvířata, která veterinář musel na místě utratit. Možná mohl žít kůň, který prý od úterý ležel mrtvý uprostřed dvora,“ komentovala Šárka Valentová.

„Kdysi to musel být krásný statek. Vytvořit z něj to, co je tam dnes, určitě netrvalo rok, ale mnohem déle. Všude se válely lednice, pračka, kýble, oblečení, dětské hračky, železný šrot či nepojízdné automobily... ta zvířata vlastně žila na skládce v kombinaci s vrakovištěm,“ popsala podmínky krutého chovu.

Navíc všude byly díry do země, kudy se dalo poměrně jednoduše propadnout do nějakého sklepa. „Rvalo mi to srdce, když jsem viděla, co všechno musela zvířata snášet. A mám radost, že alespoň některá dostala šanci na lepší život,“ dodala Šárka Valentová.

Na problém upozornil zvířecí záchranář a majitel odchytové služby Petr Prokeš, který na statek přijel odchytit bezprizorní psy. V souvislosti se stavem zvířat, která zde v té době přežívala, vyšetřují chovatelku z Čichalova policisté.