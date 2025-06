Policie pátrá na Chebsku po třináctiletém chlapci, nedorazil do školy

Autor: iDNES.cz , ČTK

7:08

Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po třináctiletém Maxmiliánovi Korčákovi, který se po návštěvě rodiny nevrátil do školy ve Františkových lázních. Nikdy v minulosti se nestalo, že by se nevrátil do svého bydliště a byl takto nekontaktní. Mobilní telefon u sebe nemá.