Hledaný muž se policistům schovával pod gaučem, pak na ně vytáhl nůž

Událost se stala 3. září, policisté o ní informoval až nyní. Hlídka policistů v ten den dostala echo, že se hledaný schovává v bytě v Bukovanech. Na seznam hledaných se podle zjištění iDNES.cz dostal kvůli majetkové trestné činnosti.
Otevřít vytipovaný byt přišla policistům přítelkyně hledaného. Ta tvrdila, že uvnitř nikdo jiný není. „Při prohlídce bytové jednotky byl šestatřicetiletý hledaný muž nalezen schovaný pod pohovkou v obývacím pokoji,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
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Na výzvu hlídky muž nepohodlný úkryt opustil. Když ale procházel kolem kuchyňského dřezu, beze slov vzal nůž, který si nejdřív přiložil na vlastní hrdlo. Pak ale se zbraní namířenou proti jednomu z policistů udělal tři rychlé kroky směrem k němu. A události nabraly rychlý spád.
„Vzhledem k tomu, že šestatřicetiletý muž mohl nožem policisty napadnout, tak ti v obavě o svůj život a zdraví využili svého oprávnění a jeden z policistů na něj namířil služební zbraň a druhý policista třikrát zřetelně a nahlas třikrát vyslovil slov taser,“ pokračoval Kopřiva.
Distanční elektrický paralyzér, jak se taser oficiálně jmenuje, je nesmrtící zbraň založená na principu elektrickém šoku. Jeho sílu vzápětí šestatřicetiletý muž okusil.
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„Po zásahu na elektrický výboj zareagoval drobným zavrávoráním a upadl. Policisté okamžitě zajistili nůž, kterým je předtím ohrožoval,“ řekl mluvčí. Hledaný pak skončil s pouty na rukou.
Ještě před tím, než jej policisté eskortovali do věznice v Ostrově, podstoupil zdravotní prohlídku. „Lékařka po provedeném vyšetření nenašla zranění ani zdravotní omezení, která by bránila dalším úkonům,“ dodal Jakub Kopřiva.