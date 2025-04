Čtrnáctiletý hoch se s kamarády opil do bezvědomí, policie stíhá prodejce alkoholu

Sokolovští policisté šestadvacetiletého cizince podezírají ze spáchání přečinu podání alkoholu, psychomodulační látky nebo zařazené psychoaktivní látky dítěti. Alkohol totiž prodal nezletilému chlapci. Podle zjištění iDNES.cz byl prodejcem Vietnamec.

„Jako prodavač ve smíšeném zboží v Sokolově měl v lednu letošního roku prodat nezletilému chlapci tři lahve alkoholu,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Jak zjistila redakce iDNES.cz, nákupčímu bylo 16 let. Alkohol pak společně se dvěma o dva roky mladšími hochy odnesl do nedalekého sportovně-rekreačního areálu, kde se trojice pustila do pití.

Chlapci zkonzumovali obsah dvou ze tří zakoupených lahví. „Při cestě z areálu měl jeden z nich zničehonic upadnout na zem a na chodníku zůstat ležet v bezvědomí,“ popsal následky Kopřiva.

Dva kamarádi namol opilého hocha mu společně s náhodným svědkem začali poskytovat první pomoc. Zároveň zavolali záchranku i policii. „Záchranáři mladíka ošetřili a následně převezli do nemocnice, kde byl hospitalizován,“ doplnil policejní mluvčí. Provedený rozbor ukázal, že opilému čtrnáctiletému chlapci kolovalo v krvi 2,44 promile alkoholu.

„Šestadvacetiletému cizinci, který prodal alkohol nezletilému, hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na jeden rok,“ dodal Kopřiva.