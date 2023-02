Stejné jako v detektivkách. Vražda musí mít motiv, říká šéf mordparty Flaška

„Objasnění případu není nikdy pouze zásluha jednoho člověka, ale vždy se jedná o týmovou práci,“ zdůrazňuje Flaška. „A jelikož každý ví, co má dělat, a vykoná to vždy nejméně na sto procent, můžeme se pochlubit, že za posledních deset let nemáme žádný pomníček, tedy neobjasněnou vraždu.“

Deset vražd – je to běžný počet?

Je to vyšší počet. V roce 2020 jich bylo pět, stejný počet také v roce následujícím, tedy 2021, což bylo ale částečně způsobené proticovidovými opatřeními. V průměru se pohybujeme mezi šesti až osmi vraždami či přípravami na ně ročně.