Ohlédnutí za polární září na západě Čech, pozorovali ji na Klínovci i Šumavě

  12:53
Ojedinělý úkaz mohli sledovat v pondělí večer všichni, kteří upřeli pohled na severní obzor. Nad republikou se objevila polární záře. Takto ji zachytil Ondřej Žďárský, zaměstnanec Skiareálu Klínovec. Jev pozorovali i na Šumavě.

Jev byl mimořádný tím, že se objevila i zelená barva, která je obvykle pozorovatelná více na severu. Jinak, když už se nad Českem Aurora Borealis objeví, je hlavně červená.

„Každá vrstva polární záře má svoji barvu. Zelená je blíže zemskému povrchu, červená výše. Protože kvůli zakřivení Země nevidíme až k pólu, kde polární záře vzniká, pozorujeme v Česku především vyšší vrstvy atmosféry, kde vznikají červené polární záře,“ vysvětlil mimořádnost pondělního úkazu Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Noční Česko rozjasnila výrazná polární záře, lidé sdíleli magické fotografie

Naposledy byl polární záři nad Českou republikou možné pozorovat loni na podzim. Tehdy ji astronomové hodnotili jako poměrně silnou. Pondělní pak označili za silnou, chvílemi až velmi silnou.

20. ledna 2026
