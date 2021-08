Peníze na podporu penzionů a hotelů kraji docházejí, lidé je vyčerpali

Program na podporu ubytování hejtmanství poprvé s úspěchem vyzkoušelo už loni na podzim, znovu jej odstartovalo 1. června letošního roku. Zájem o něj předčil všechna očekávání.



Každý host, který zavítal do některého z ubytovacích zařízení v kraji minimálně na tři a maximálně na šest nocí, mohl zpětně požádat o proplacení padesáti procent ceny za jednu noc pobytu, a to do výše až 300 korun za noc.

Příspěvek navíc platil pro jednotlivce i skupiny do pěti osob, aby přijely i rodiny s dětmi. Kraj vyčlenil ze svého rozpočtu na podporu ubytování tři miliony korun a program měl letos platit vyjma hlavní turistické sezony, tedy července a srpna, až do 30. listopadu.

Jenže už červen byl natolik úspěšný, že kraj k dnešnímu dni eviduje více než 900 žádostí o vyplacení daru.

„Celková částka, kterou kraj jen za červen bude hostům zpětně vyplácet, už je tedy vysoko přes dva miliony a další žádosti nám stále ještě chodí,“ uvedla pracovnice krajského úřadu Jana Stránská, která má příspěvky na ubytování na starosti.

Nejvíce žádostí eviduje kraj aktuálně z pobytů ve Františkových Lázních a okolí. Podle tiskové mluvčí kraje Jany Pavlíkové není pro tuto chvíli zároveň rozhodnuto o tom, zda kraj bude program na podporu ubytování dotovat vyšší částkou, aby mohl od 1. září opět pokračovat, nebo jej předčasně ukončí.

Lázeňští pacienti využívají státní vouchery

Jednat by se o tom mělo v nejbližších dnech. Lázeňským domům v regionu zase pomáhají státní vouchery z programu Covid-Lázně. Ty se vztahují na minimálně šestidenní léčebné či preventivní pobyty zakoupené a realizované do konce tohoto roku a výše státní podpory činí čtyři tisíce na osobu.

Díky nim mají například Léčebné lázně Kynžvart podle svého obchodního oddělení plno až do konce roku. Nebývalý zájem o lázeňské pobyty u české klientely potvrzuje i Noemi Candrová z cestovní agentury Hotely Mariánské Lázně.

Chybějí návštěvníci ze zahraničí

„Z pětatřiceti hotelů, o které se staráme, nabízíme nyní volná místa ještě do konce prázdnin už jen v pěti z nich. Zájem ze strany německé klientely sice oproti normálu klesl na pětinu, ale čeští hosté to vyvažují. I když poptávají pobyty co nejlevnější, takže je nemůžeme vždy plně uspokojit,“ potvrdila Candrová.

Trvající zájem o státní léčebné vouchery je i v lázeňských domech v Karlových Varech, jak potvrdil předseda krajské sekce Asociace hotelů a restaurací Jan Kronika. Horší je to podle něj s klasickým hotelovým ubytováním.

Odborný personál si našel jinou práci

„Loni ještě zahraniční hosté, zejména Němci, jezdili, letos ne. Většina hoteliérů se navíc bojí, co bude na podzim. Stát už nemá na to, aby vyhlásil další lockdown, zavřel nás a platil kompenzace. Hotely tak zůstanou i v případě další covidové vlny otevřené, ale bez státní podpory, byť přijede jen minimum hostů, nebo dokonce žádný,“ upozornil.

Hoteliéry nyní trápí i nedostatek personálu, což je s blížícím se filmovým festivalem podle Kroniky obrovský problém: „Už nyní hotely v Karlových Varech registrují na festivalový týden ke konci srpna spoustu objednávek, ale nemáme dost pokojských, servírek ani kuchařů. Během pandemie ti lidé odešli, aby si našli jinou práci, a teď se bojí se zpátky do oboru vrátit. I oni vyčkávají, co bude dál,“ vysvětlil Kronika.