Dohlédneme na chování hostů, slíbily podniky v centru Karlových Varů

Provozovatelé barů na dohodu přistoupili pod tlakem obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, která by od 1. června znamenala výrazné omezení provozní doby, pokud by kritizované podniky podmínky memoranda nenaplnily.

„Budeme se snažit dohlížet i na dění v okolí našich podniků,“ přislíbila Renáta Al Haboubi, která memorandum podepsala hned za dva noční podniky. „Uvnitř to není až takový problém. Když se ale někdo rozhodne, že se půjde ven poprat, naše pravomoci jsou minimální,“ doplnila.

„Signatáři mají nejvyšší zájem na zachování práva na klidný spánek občanů ve vymezených lokalitách a zároveň mají snahu co nejméně zasahovat do práva na svobodné podnikání provozovatelů,“ píše se v preambuli memoranda. Vymezené lokality se týkají ulic T. G. Masaryka, Zeyerova, Dr. Davida Bechera, Jaltská a Dr. Engla.

Podle radního Martina Duška, který byl iniciátorem vzniku memoranda, trvaly práce na dokumentu déle než dva měsíce. „Jsou v něm striktně vyjmenované podmínky, které by měli podnikatelé splnit, a tím přispět ke zklidnění situace,“ vysvětlil Dušek.

Jednou ze základních je omezení migrace mezi jednotlivými podniky. K tomu by mělo například sloužit takzvané opakované vstupné. Pokud host opustí podnik a bude se do něj chtít později vrátit, musí za vstup znovu zaplatit.

Město bude podniky kontrolovat

S touto podmínkou podnikatelé problém nemají. Výše opakovaného vstupného by ale podle Pavla Jiříka, majitele koktejlového baru v Jaltské ulici, záležela na typu produkce v podnicích. „Mohla by být třeba 50 ale i 200 korun,“ naznačil podnikatel. Aby hosté nebyli nuceni podnik opouštět, je jednou z podmínek, pokud to bude možné, zřídit kuřárny.

Právě kuřárny jsou ovšem pro provozovatele podniků velice nákladné. „Bavíme se o stovkách tisíc korun. Vedle stavebních úprav je nutné například také zavést vzduchotechniku,“ naznačil jeden z podnikatelů.

Provozovatelé budou v nadcházejících dvou měsících pod drobnohledem města. „Kontrolní činnost městské policie probíhá neustále,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Město podle ní ale využije i méně tradičních metod, jako jsou například anonymní průzkumy, kdy budou kontroloři podniky navštěvovat jako běžní zákazníci.

Pokud bude v podnicích i jejich okolí klid, může město podle primátorky uvažovat o posunutí účinnosti obecně závazné vyhlášky, kterou zastupitelé schválili na svém lednovém jednání. Do budoucna primátorka nevylučuje ani její úplné zrušení.

Pokud ovšem klid nebude, vstoupí vyhláška 1. června v platnost, čímž také zanikne memorandum. Pro podnikatele to bude znamenat, že od neděle do čtvrtka budou moci své provozovny otevírat jen do 23. hodiny, v pátek a sobotu pak do jedné hodiny po půlnoci. Memorandum vstoupí v platnost v okamžiku, kdy jej podepíší všichni signatáři. Někteří ve středu na magistrátě chyběli.