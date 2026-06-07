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Volný čas ašským mladým z poloviny zaplatí místní radnice elektronickou měnou

Jitka Dolanská
  9:45
Další kolo projektu Corrency rozjela od června radnice v Aši. Rozdá obyvatelům města místní elektronickou měnu, kterou je možné zčásti zaplatit volnočasové aktivity pro mladé.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Corrency

Město k tomu účelu uvolnilo z rozpočtu částku půl milionu korun. Podporu pro děti do patnácti let ve výši tisíc korun tak získá pět stovek tamních obyvatel. Podmínkou je však padesátiprocentní spoluúčast.

Nabídku k zapojení dostaly spolky, provozovatelé kroužků, volnočasové organizace a obchodníci nabízející sportovní a volnočasové aktivity pro děti na území města Aš.

Aš rozdává tisícovky na nákupy u místních. Correnty mizí během jediného dne

Lidé i obchodníci se mohou do programu registrovat do konce března příštího roku, a to buď přímo na webové stránce as.corrency.cz nebo na podatelně Městského úřadu Aš v Kamenné ulici. „Už v tuto chvíli lze correnty uplatnit u devíti poskytovatelů volnočasových aktivit,“ upřesnil mluvčí města Milan Vrbata

Projekt Corrency funguje v Aši už třetím rokem. Služba má za pomoci correntů podpořit nákupy u lokálních podnikatelů, rozjet místní ekonomiku, a udržet tak peníze v regionu. Podle ašského starosty Vítězslava Kokoře se to daří.

„Od začátku jsme k projektu přistupovali tak, že chceme pomoct místní ekonomice. Nejde o rozdávání peněz občanům, ale o podporu nákupů u lokálních obchodníků a služeb,“ uvedl starosta.

Ašský projekt Corrency vloni zabodoval. Letos se vrací, ale se změnami

Princip je jednoduchý. Město lidem přispívá formou correntů v hodnotě tisíc korun. Correnty je možné uplatnit pouze u zapojených podnikatelů nebo zapsaných spolků a organizací v Aši. Mezi ně patří například Městský dům dětí a mládeže Sluníčko, kulturní centrum LaRitma nebo místní sportovní kluby. Alespoň polovinu částky však musí zákazník vydat ze své kapsy.

Ašská radnice se při svých plánech na oživení místní ekonomiky inspirovala v nejrůznějších městech republiky. „Někde radnice podpořily zájmové kroužky pro děti, jinde místní obchodníky nebo jen určité služby, farmářské výrobce a podobně,“ popsal Milan Vrbata.

V Aši zbylo už jen pár podnikatelů, lidé u nich mohou platit i virtuální měnou

Projekt podpory lokální ekonomiky už zavedli například v Kyjově na Hodonínsku, některých částech Prahy či ve Slezské Ostravě. Právě v Kyjově byl v roce 2021 spuštěn pilotní projekt v rámci republiky.

Ve Slezské Ostravě zase mohou lidé využít dotaci na sportovní a rekreační aktivity. Tamní radnice tak chce podpořit zdraví a rozvoj dětí a zároveň pomoci spolkům a organizacím, které aktivity pro děti nabízejí. Jejich přístupem se nyní inspirovali i v Aši.

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