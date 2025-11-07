Karlovarské motivy na oplatky z Luhačovic nepatří, odmítl ÚS stížnost podnikatele

Karlovarské oplatky jsou chráněné zeměpisné označení. Ústavní soud (ÚS) podle jeho databáze nezjistil žádné porušení podnikatelových práv, stížnost odmítl jako neopodstatněnou.
Sporný výrobek nesl označení Lázeňské oplatky nebo Královské oplatky. Obalu dominovalo vyobrazení známých karlovarských památek, třeba Mlýnské kolonády a Tržní kolonády. Byly tam také vyjmenované karlovarské lázeňské prameny.
|
Karlovarské oplatky jsou jedinečné, tak nesmějí být z Luhačovic, rozhodl soud
Státní zemědělská a potravinářská inspekce výrobci oplatek vytkla, že obal mohl vyvolat mylný dojem o původu produktu. V roce 2017 proto zakázala oplatky uvádět na trh a nařídila stažení z provozoven.
Krajský soud v Plzni žalobu výrobce oplatek zamítl. Neuspěl ani s kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, který zdůraznil, že pokud se na obalu objeví jakýkoliv údaj evokující město Karlovy Vary, neznamená to automaticky matení spotřebitele.
Záleží vždy na okolnostech. V daném případě však souhrn všech skutečností vedl správní soud k závěru, že výrobce porušoval chráněné zeměpisné označení.
|
Karlovarské oplatky jsou chráněné Unií, i přes protesty Němců
„S ohledem na místní souvislosti bylo zcela reálné, že si průměrný spotřebitel vytvoří spojitost mezi místem distribuce a místem původu, k čemuž přispěly grafické prvky na obalu,“ stálo v rozsudku Nejvyššího správního soudu, na který odkázali také ústavní soudci.
„Nejvyšší správní soud se s námitkami stěžovatele dostatečně vypořádal, přičemž v jeho postupu Ústavní soud neshledal ústavněprávně relevantní pochybení,“ napsali ústavní soudci.