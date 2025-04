Podmínka za podpálení Penny marketu platí, mladík musí uhradit milionovou škodu

U případu vážně zraněné ženy zasahovali v úterý dopoledne strážníci karlovarské městské policie. Událost se stala v ulici Tržiště, kde žena spadla při mytí oken z patnáctimetrové výšky. Do nemocnice...

Seniora zmlátil, pak ho svlékl a v zimě nechal zemřít. Recidivista dostal 19 let

Pěstmi a pánví mlátil Petr Zemianek do obličeje 75letého seniora v chatě v Lipové na Chebsku v říjnu 2022. Když starý muž padl na zem, začal do něj kopat. Pak ho vysvlékl do spodního prádla a několik...