Zima v kraji znovu udeří, přijde sníh a bude foukat. Čekají se komplikace

„Takový týden, jaký nás čeká, bývá v zimě obvykle jen jeden. Ale třeba v zimě 2003 a 2006 byly tyto týdny tři až čtyři. Jsou to takové, které přinesou vždy nejvíc sněhu,“ vysvětluje pozorovatel počasí ze Šindelové Rudolf Kovařík.

Jak uvádí, proudit k nám bude chladný vzduch od severozápadu, který s sebou přinese velké množství srážek.

„V nížinách bude nejčastěji pršet, občas se objeví déšť se sněhem. Bude se to hodně střídat. Ale od středních poloh budou mohutně přibývat srážky sněhové. Hory pak sníh doslova zasype. Do toho bude hodně foukat, takže se budou tvořit závěje a na silnicích sněhové jazyky. Kvůli tomu lze očekávat kalamitní stavy,“ prozrazuje Kovařík.

Na horách bude hodně větrno

Podle jeho slov klesnou teploty v noci na -1 až -3 stupně, v některých dnech to ale může být až k -6 stupňům. Odpoledne pak je možné očekávat, že se rtuť teploměru bude pohybovat v rozmezí od -1 do +1, v některých dnech až +3 stupně.

„To se ale týká jen těch nejnižších poloh. Na horách bude v noci trvalý mráz. V noci očekávám až 6 stupňů pod nulou, přes den od -3 do -5 stupňů,“ řekl.

Co se týče srážek, Kovařík odhaduje, že v nejnižších polohách může napadnout za týden od 5 do 12 centimetrů, ve středních od 20 do 40 centimetrů a na horách klidně až 60 centimetrů za celý týden.

„Následující období bude náročné i kvůli tomu, že bude dost foukat. Vítr bude mít rychlost 45 až 55 kilometrů za hodinu, v nárazech pak 50 až 60, na horách i 70 kilometrů za hodinu. Takový ráz počasí potrvá až do pátku. V průběhu týdne se vše bude postupně uklidňovat, první se utiší vítr, v pátek by mělo přestat i masivní sněžení. Zima ale určitě nekončí,“ dodává Kovařík.