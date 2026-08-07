Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jdeme se k vám zchladit. Vedro přivedlo návštěvníky do středověkých štol

Jitka Dolanská
  13:30
Ve starých štolách je podle Michaela Runda v horkých dnech živěji, než jindy.

Ve starých štolách je podle Michaela Runda v horkých dnech živěji, než jindy. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Ve starých štolách je podle Michaela Runda v horkých dnech živěji, než jindy.
Ve starých štolách je podle Michaela Runda v horkých dnech živěji, než jindy.
Ve starých štolách je podle Michaela Runda v horkých dnech živěji, než jindy.
Ve starých štolách je podle Michaela Runda v horkých dnech živěji, než jindy.
6 fotografií
Vlna horkého počasí přivádí návštěvníky do míst, kde se mohou příjemně zchladit. V kurzu jsou například dopolední návštěvy muzeí a galerií ve starých domech se silnými zdmi, vyhledávané jsou i jeskyně, doly či sklepy. Plovárny v kraji však výjimečný nárůst návštěvníků nehlásí.

„Co se týče středověkých dolů a štol, které máme ve správě, tak tam v těchto horkých dnech evidujeme zvýšený počet návštěvníků. Odhadem je to přibližně o čtvrtinu víc než v běžných dnech. Ti lidé dokonce sami hlásí, že se k nám jdou zchladit. Do muzea míří největší počet návštěvníků dopoledne, odpoledne ale dávají přednost koupalištím, nebo zůstávají doma. V těch opravdu horkých dnech návštěvnost trochu klesá,“ potvrzuje ředitel Muzea Sokolov Michael Rund.

Za pravdu mu dává i ředitelka společnosti Hrad Loket Jana Těžká. „Lidé musí zaparkovat dál od hradu, přejít po rozpáleném náměstí a vystoupat k bráně. V tak horkých dnech, které tu aktuálně jsou, si mnozí návštěvu rozmyslí.“

Vedro vyhání lidi z horkých provozů, firmy zkracují směny

Problémem jsou i některá zaměstnání. Například práce u sklářské pece firmy Moser. „Skláři na hutích, kteří běžně pracují do 14.30, měli tento týden kvůli abnormálně vysokým odpoledním teplotám zkrácenou pracovní dobu do 13 hodin. Administrativní pracovníci mohou od 13 hodin přejít na home office. Změny se vždy vyhodnocují na týden dopředu podle předpovědi počasí,“ uvádí mluvčí firmy Moser Barbora Vondalová s tím, že skláři v exponovaných provozech mají k dispozici po celý rok nealkoholické a iontové nápoje.

Ačkoli by se mohlo zdát, že plovárny a koupaliště mají v horkých dnech úplně plno, provozovatelé tvrdí, že mimořádnou návštěvnost nepozorují.

Ředitel sokolovského muzea Michael Rund ukazuje nápis nalezený v nejzazším koutu středověkého dolu Jeroným.
Celkový pohled na hrad Loket z mostu přes řeku Ohři
Výroba křišťálových glóbů pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v karlovarské sklárně Moser (14. června 2024)
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje dostala nové sanitní vozy.
6 fotografií

„Žádné návaly. Spíš je to konstantní návštěvnost, která se pohybuje mezi 800 až 1 500 lidí denně. Ano, o horkém víkendu v červnu tady byl nával, ale nyní je období dovolených, a tak je zřejmě hodně lidí mimo město,“ naznačuje jednatel Koupaliště Michal v Sokolově Jiří Štěpán. Podle jeho slov je ale návštěvnost koupaliště i kempu v areálu i tak vyšší než loni.

„Zaznamenáváme, že se lidé chodí vykoupat i po práci. Kolem 16. hodiny počet návštěvníků vždy naroste,“ doplňuje.

Podobně je na tom i koupaliště Dřenice u Chebu. Podle Petry Böhmové z SK Juventus lidem chybí autobusová linka, která v minulých letech vozila návštěvníky na plovárnu i ve všedních dnech. „Voda je čistá, vše je zajištěno, ale přes týden se sem lidé nemají jak dostat.“

Koupaliště Michal vyslyšelo návštěvníky a připravilo více stinných míst

Mimořádně náročné období za sebou mají i záchranáři. Konkrétně v pondělí v Karlovarském kraji zasahovali u 155 událostí, což je o 41 procent víc, než běžný denní průměr.

„Jde o nejvyšší denní počet výjezdů v dosavadním průběhu letošního roku. Obvykle máme v průměru 110 výjezdů denně,“ uvádí mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Simona Kratochvílová s tím, že záchranáři nejčastěji vyjížděli ke kolapsovým stavům a nevolnostem způsobeným vysokými teplotami.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

To, co se dělo s dlažbou v Plzni, je barbarství, říká architekt

Někdejší pracovník Národního památkového ústavu, architekt Petr Domanický, na...

V mimořádném rozruchu kolem úpravy západní strany náměstí Republiky v Plzni se podle bývalého pracovníka Národního památkového ústavu, architekta Petra Domanického, neřeší podstatné porušení zásad...

Poslední úsek dálnice z Prahy do Varů má povolení, hotový má být v roce 2028

ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.

Dopravní a energetický stavební úřad vydal stavební povolení pro úsek dálnice D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata. Vyplývá to z rozhodnutí na jeho úřední desce, informoval dnes server Zdopravy.cz. Verdikt...

Cyklista u Puppu spadl z výšky do koryta Teplé, kde nyní teče jen minimum vody

Cyklista spadl v Karlových Varech do Teplé, kde byly jen tři centimetry vody

S lehkými zraněními skončil v úterý na Emergency karlovarské nemocnice cyklista, který havaroval v lázeňském centru Karlových Varů. Přímo před Grandhotelem Pupp spadl z několikametrové zdi do koryta...

Obchodníky s drogami zadrželi policisté krátce po předávce na benzince

Drogy zajištěné při domovní prohlídce. Byly jich více než dva kilogramy.

Dvojici recidivistů zadrželi 25. července policisté kvůli obchodům s drogami. V rukou mužů zákona skončil dvaapadesátiletý muž z Karlovarska a pětašedesátiletý muž z Chebska jen chvíli poté, co na...

Rajská zahrada nebo Adam s Evou. Chebské niky ožívají pod rukama umělců

Miloslav Svoboda chebský dům vyzdobil biblickými motivy. (3. srpna 2026)

Bájná zahrada Eden s anděly, strom poznání, jablka i had našeptávač. Řada biblických motivů zdobí obří nástěnné obrazy z keramických kachlů, nově umístěných ve výklencích domu na rohu chebských ulic...

Jdeme se k vám zchladit. Vedro přivedlo návštěvníky do středověkých štol

Ve starých štolách je podle Michaela Runda v horkých dnech živěji, než jindy.

Vlna horkého počasí přivádí návštěvníky do míst, kde se mohou příjemně zchladit. V kurzu jsou například dopolední návštěvy muzeí a galerií ve starých domech se silnými zdmi, vyhledávané jsou i...

7. srpna 2026  13:30

Poslední úsek dálnice z Prahy do Varů má povolení, hotový má být v roce 2028

ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.

Dopravní a energetický stavební úřad vydal stavební povolení pro úsek dálnice D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata. Vyplývá to z rozhodnutí na jeho úřední desce, informoval dnes server Zdopravy.cz. Verdikt...

7. srpna 2026  10:01

Babičce ukradl peníze i auto, při honičce s policií se řítil obcí stočtyřicítkou

Babičce ukradl peníze i auto, s ním potom zběsile ujížděl policistům

Z krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky se zodpovídá třicetiletý muž z Chebska. V Mariánských Lázních okradl svou babičku, vzal jí hotovost i klíče od auta....

6. srpna 2026  12:43

V hlavní roli baroko. Ve Valči začíná jubilejní multižánrový festival Povaleč

Festival Povaleč nabídne opět program na několika scénách. Organizátoři...

Hudba, sport, divadlo, podcasty, program pro děti, ale i výstavy, workshopy a performance. Takový bude festival Povaleč, letos dvacetiletý. Přestože původně vznikl jako komunitní kulturní akce,...

6. srpna 2026  9:40

Cyklista u Puppu spadl z výšky do koryta Teplé, kde nyní teče jen minimum vody

Cyklista spadl v Karlových Varech do Teplé, kde byly jen tři centimetry vody

S lehkými zraněními skončil v úterý na Emergency karlovarské nemocnice cyklista, který havaroval v lázeňském centru Karlových Varů. Přímo před Grandhotelem Pupp spadl z několikametrové zdi do koryta...

5. srpna 2026  12:31

Lidé dočasně přišli o parkovací místa, po skončení rekonstrukce jich přibude

Krymská ulice v Karlových Varech bude kvůli rekonstrukci zavřená půl roku.

O 35 parkovacích míst dočasně přišli lidé v karlovarské městské části Tuhnice. Může za to rekonstrukce části Krymské ulice, která začala v pondělí. Prozatím mohou využít improvizované parkoviště,...

5. srpna 2026  10:37

Na Sokolovsku hořela skládka. Nevětrejte, doporučovali lidem kvůli kouři hasiči

Z požáru skládky odpadů u Tisové stoupá hustý dým, hasiči proto varují lidi v...

Hasiči od úterního odpoledne bojovali s požárem skládky odpadů u Tisové na Sokolovsku. Na místě jich zasahovalo několik desítek s technikou. V podvečer, po 19:00, se podařilo požár uhasit, skládku...

4. srpna 2026  16:09,  aktualizováno  20:57

Možná inspiroval Karla Kryla, teď se anděl s polámaným křídlem vrací na své místo

Starosta Ostrova Pavel Čekan se soškou. Veřejnosti ji město poprvé představí...

Do Ostrova na Karlovarsku se po desetiletích vrátila soška anděla, která byla součástí oltáře v klášterním kostele. Anděl s ulomeným křídlem byl dlouhá léta uchováván u kastelána zámku Červená Lhota...

4. srpna 2026  15:58

Nová střecha za 58 milionů. Začala dlouho očekávaná oprava Alžbětiných lázní

V pondělí předalo město Alžbětiny lázně firmě, která za 24 měsíců položí novou...

Pod lešení se zanedlouho schová historická budova Alžbětiných lázní v centru Karlových Varů. Důvodem je dlouho avizovaná oprava střechy objektu, která oficiálně začala v pondělí. Práce na ní potrvají...

4. srpna 2026  13:42

Rajská zahrada nebo Adam s Evou. Chebské niky ožívají pod rukama umělců

Miloslav Svoboda chebský dům vyzdobil biblickými motivy. (3. srpna 2026)

Bájná zahrada Eden s anděly, strom poznání, jablka i had našeptávač. Řada biblických motivů zdobí obří nástěnné obrazy z keramických kachlů, nově umístěných ve výklencích domu na rohu chebských ulic...

4. srpna 2026  8:49

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Zloděj v restauraci odcizil dva příruční trezory, třetí vypáčil ze zdi směnárny

Šestadvacetiletý muž odcizil hned tři trezory. Hrozí mu za to až pět let vězení.

Pět let za mřížemi hrozí šestadvacetiletému muži z Karlových Varů, který při dvou zlodějských výpravách odcizil hned tři trezory. Jejich majitelům způsobil škodu za více než 280 tisíc korun.

3. srpna 2026  11:47

Mladé ve městě udrží také dostupné bydlení, Ostrov nabídne snížené nájemné

Jedním z posledních projektů bytové výstavby v Ostrově je Rezidence Vančurova. Je to ovšem projekt soukromého investora.

Odliv mladých lidí je problém, s nímž se potýká nejedno město v Karlovarském kraji. Nepříznivý trend se snaží zvrátit v Ostrově, kde jsou k mání byty s dočasně sníženým nájemným. O dva, které město...

3. srpna 2026  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.