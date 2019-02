Masa tajícího sněhu strhla ze střechy kostela v Božím Daru lešení

„Tato havárie jde za firmou, která kostel upravuje,“ uvedl starosta Božího Daru Jan Horník. Představitelé radnice podle něj specialisty na možná rizika upozorňovali. „Doporučovali jsme, aby lešení na zimu demontovali. Oni ale oponovali vyjádřením statika, že může zůstat. A stalo se přesně to, čeho jsme se obávali a co jsme nechtěli,“ reagoval na víkendové komplikace starosta.

Kvůli množství sněhu už tak dost komplikovaná situace na Božím Daru dostala kvůli spadlému lešení další ránu. „Museli jsme zcela uzavřít cestu vedoucí do centra. Situaci se podařilo zvládnout v neděli v podvečerních hodinách. Byl to ale binec,“ konstatoval Horník.

Vyzdvihl přitom pomoc od státních policistů, kteří na vzniklou situaci promptně zareagovali a pomohli ji vyřešit.

Co ovšem starostu šokovalo, bylo chování lidí. „Kolem kostela jsme umístili varování, lidé se přesto v okolí budovy pohybovali bez ohledu na to, jaké nebezpečí jim hrozilo,“ posteskl si na adresu návštěvníků Božího Daru.

Spadlé lešení je v krátké době další komplikací způsobenou enormním množstvím sněhu. V minulém týdnu řešili hasiči obdobnou havárii na objektu úpravny vod v nedalekých Myslivnách.

Střecha úpravny tam před týdnem nevydržela nápor sněhu, kterého místy ležely až tři metry. Hasičům se brzy povedlo zajistit zevnitř střechu objektu tak, aby se do něj dostali pracovníci Vodáren a kanalizací Karlovy Vary. Ti totiž museli co možná nejrychleji začít znovu s výrobou pitné vody, kterou z Mysliven zásobují Mariánskou, Nové Město a Boží Dar. To se podařilo po dvou dnech prací.