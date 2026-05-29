„Ve dvou metrech jsem naměřil minus jeden stupeň, ale například na pláních Jelení bylo minus šest stupňů,“ informoval pozorovatel počasí ze Šindelové na Sokolovsku Rudolf Kovařík.
Podle jeho slov nejsou takové teploty pro konec května typické, ale v Krušných horách to není nic neobvyklého. „V některých lokalitách se přízemní mrazíky objevují i v období od 2. do 8. června. Navíc jsme tu měli typické Josefovské jaro, tedy dlouho mrazíky, sníh i v dubnu, přes den slunečno, ale ráno mráz, což je takový stepní ráz počasí,“ vysvětlil Kovařík.
Podle něj čeká region razantní změna a to už o víkendu. V sobotu se na obloze objeví mraky, postupně bude oblačnosti přibývat a odpoledne zřejmě přijdou první přeháňky. Bude ale relativně teplo, 22 až 26 stupňů. V neděli půjde teplota lehce dolů, bude 21 až 24 stupňů, oblačnosti a přeháněk ale bude daleko víc.
„Možná odpoledne přijde od západu i trvalejší déšť. Celý příští týden bude v podobném gardu. Tedy proměnlivý, oblačný, s každodenními srážkami. Spláchnou se pyly, příroda dostane vláhu, která jí chybí. Teploty stále ještě příjemné, tedy 20 až 24 stupňů. V dalším týdnu to bude obdobné, jen teploty půjdou ještě dolů na nějakých 15 až 20 stupňů. Záležet bude na tom, jestli se proudění vzduchu stočí víc k severu a jak se vyjeví Medard,“ dodal Kovařík.