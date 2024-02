Nepřetržitě sleduje prognózy meteorologů. Počasí je moje inspirace, říká fotograf

Libor Čihák totiž zasílá svou tvorbu už několik let televizním redakcím. Odhadem se prý ve vysílání objevilo přes patnáct set jeho fotografií. Počasí vnímá jako nekonečný a nevyčerpatelný zdroj inspirace a věří, že ty nejlepší fotografie na něj ještě čekají.

Kdy jste začal fotografovat a natáčet videa? Co vás na tom bavilo?

Ke svým patnáctým narozeninám jsem dostal první vodotěsný fotoaparát. Tehdy jsem začal fotit snad úplně vše. Samozřejmě i to, co úplně nedávalo smysl a nebylo ani moc pěkné. Důležité pro mě bylo stále to zkoušet. Postupně jsem se do focení dostával hlouběji. Začalo mě to natolik bavit, že jsem chtěl zkoušet další možnosti. Zajímalo mě například nastavování clony, času, a další technické záležitosti spojené s focením. Mým cílem bylo pořizovat stále lepší snímky.