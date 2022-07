Každá kapka deště je dobrá, ale je to málo, shodují se správci parků

„Je to málo,“ zhodnotil čtvrteční přeháňky Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků Karlovy Vary. „Za mírné ochlazení a svlažení jsme rádi, nicméně ani pod stromy ještě není vlhko. Aby měl déšť nějaký významný efekt, muselo by pršet alespoň tři dny,“ řekl krátce poté, co poslední kapka dopadla do karlovarských parků.

O tom, že péče o karlovarskou zeleň není v parnu posledních dnů nic jednoduchého, svědčí fakt, že čety pracovníků Správy lázeňských parků musejí pracovat na dvě směny. „A my musíme platit jak lidi, tak naftu. Voda jako taková není velkým problémem. Bereme ji z Ohře a Teplé,“ dodal Kučera.

Na vodu z Ohře spoléhají při zalévání i v Chebu a Sokolově. Ani v těchto městech ovšem čtvrteční déšť výrazně nepomohl.

„Od rána máme v ulicích dvě auta. Z jednoho doplňujeme vaky na vodu, druhé zalévá záhony,“ konstatoval Zdeněk Zuman, mistr údržby zeleně společnosti Chetes. Situaci v Chebu podle něj správě městské zeleně neusnadňuje ani zastaralá technika. „Nemáme takovou jako třeba v Sokolově. Musíme si tak poradit s tím, co je k dispozici,“ dodal Zuman.

Také v Sokolově i přes přeháňky ve čtvrtek zalévat nepřestali. „Déšť nepomohl,“ potvrdil Martin Talíř, vedoucí střediska údržby zeleně sokolovské společnosti Sotes. I v Sokolově proto vyrážejí pracovníci údržby zeleně do terénu denně. „Ale zavlažovat stíháme,“ dodal Talíř.