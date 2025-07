Podle jeho slov to není jen teplota, co lidi ovlivňuje, ale řada dalších extrémních faktorů. Ty způsobují, že organismus člověka čelí obrovskému náporu. Varoval, že ve středu může teplota v některých částech kraje dosáhnout až k 35 stupňům.

„Ovšem pozor, to je teplota měřená ve dvou metrech. Pokud si někdo při opalování lehne na zem, bude to ještě horší. U země může být i přes 40 stupňů,“ upozornil Kovařík.

K dalším problémovým faktorům patří podle něj vysoký UV index, vysoká sluneční aktivita, slabší ozonová vrstva v atmosféře a nárůst přízemního ozonu.

„Například UV index je někde na úrovni střední Itálie, to už není legrace. Znamená to, že slunce opaluje daleko rychleji a intenzivněji. A to i pod oblečením nebo pod stromy. Navíc v tomto období narostla sluneční aktivita, aktuálně je na nejvyšším stupni 3, což představuje velké množství erupcí a dalších slunečních aktivit,“ předestřel Kovařík.

Co se týče vrstvy atmosférického ozonu, která chrání život na Zemi před zářením ze Slunce, ta podle Kovaříka zeslábla oproti normálu o 14 procent. Do hry aktuálně vstupuje i přízemní ozon, který se vytváří v ulicích a na náměstích rozpálených měst.

„Když jej odsud nevyžene vítr, lidé jsou malátní, jejich reakce jsou zpomalené, hůř se jim dýchá. Když se všechny tyto podmínky sečtou dohromady, vzniká zde mix, který může spoustě lidí způsobovat obrovské zdravotní problémy,“ vysvětlil pozorovatel počasí.

Jak řekl, extrémní počasí vydrží do čtvrtka, kdy začne kraj ovlivňovat oblačnost studené fronty. „V pátek se lehce ochladí, ale už v sobotu odpoledne bychom tu mohli mít opět tropy. V neděli čekáme další studenou frontu, která v příštím týdnu ovlivní počasí do středy,“ dodal Kovařík.