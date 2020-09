Cheb chce na místě zahrádek postavit bazénové centrum za čtvrt miliardy

Původní bazén v Chebu už dosluhuje a jeho provoz je nákladný. Nové sportoviště by mělo mít běžný bazén, relaxační část, v plánu je také prostor pro děti a sauna. Výhledově se počítá s vybudováním venkovního koupaliště, jehož část by měla mít přírodní charakter, i se stavbou nového zimního stadionu v sousedství.



„Zpracováváme záměr, jednáme s architekty. Ještě letos bychom měli mít takzvanou vyhledávací studii, která zmapuje pozemky a místa ve městě, kde by bylo možné plavecké centrum postavit. My jsme už avizovali, že nám se zdá logické a nejpravděpodobnější, aby bazén vyrostl v lokalitě dnešní zahrádkářské osady Mírový sad poblíž sídliště Spáleniště,“ uvedl chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Doplnil, že zároveň se pracuje na předběžné studii. Ta řekne, jak by mohl celý komplex vypadat, ať už by stál kdekoli.

„Chceme, aby sportoviště bylo především funkční a aby mělo všechno, co si od něj může město naší velikosti slibovat. Základem je bazén se šesti drahami o délce 25 metrů, volnočasová zóna, saunové centrum s možností vyjít ven na terasu či do zahrady. Do budoucna by bylo možné k centru připojit venkovní bazén a biotop, tedy vlastně přírodní koupaliště, které by mělo mít do jisté míry samočistící funkci,“ popsal Plevný.

Podle něj je ale otázkou, jak dopadne ekonomická rozvaha. „Z mého pohledu jsou ale nejdůležitější budoucí provozní náklady. Předběžně nám řekli, že příspěvek města na provoz by měl být do dvou milionů korun, přičemž v současné době stávajícímu bazénu dáváme sedm milionů,“ řekl místostarosta.

Za úsporami by podle jeho slov měly stát moderní technologie a jiné konstrukční řešení budovy.

Starosta Antonín Jalovec ujistil, že v současné době není třeba zahrádkáře z pozemků vyhánět. Teprve v době, kdy bude jasné, že se v lokalitě Mírový sad skutečně začne stavět, dojde na jednání a město se bude chtít se zahrádkářským svazem domluvit na dalším postupu. Radnice zároveň slíbila, že lidem, kteří budou muset odejít, nabídne přednostně zahrádky v jiných lokalitách.

„Konkrétní projekt na nový bazén zatím nemáme, ten zasadíme až do vybraného prostředí. Ale musíme si ujasnit, co od nového sportoviště očekáváme, co bychom chtěli, aby splňovalo. Co se týká venkovní části, doporučili jsme přednostně vybudovat biotop. Takové koupání v okolí není, dává nám to šanci odlišit se od ostatních bazénových center v okolí. A pro návštěvníky to jistě bude atraktivní,“ doplnil starosta Jalovec.

Odhadl, že stavba nového bazénového centra přijde na 200 až 250 milionů korun. Město se bude snažit pro stavbu sportoviště získat podporu, v současnosti však žádný dotační program s podporou bazénových center nepočítá.