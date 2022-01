Přidáno dostanou lidé z porcelánky i těžaři, jasno ještě není v nemocnici

S tisícikorunou navíc může na výplatní pásce v letošním roce počítat většina zaměstnanců novorolské porcelánky Thun 1794. Zvýšení vyplývá z růstu minimální mzdy. Ta je pro letošní rok 16 200 korun. Management podniku však dlouhodobě zvyšování minimální mzdy kritizuje.

„Je to škodlivý instrument. Peníze by se měly přidávat podle toho, jak se firmě daří, ne podle toho, jak se na ministerstvu usnesou,“ domnívá se Vlastimil Argman, generální ředitel porcelánky.

Problém je podle něj v tom, že okamžikem zvýšení minimální mzdy se pohnou i tarify ve vyšších skupinách. „Nemůžeme ale navyšovat platy ve stejném poměru všem. Ve vyšších tarifních skupinách proto musíme nárůst mezd brzdit třeba omezováním prémií. Plat nekvalifikovaných zaměstnanců se tak postupně blíží ohodnocení těch kvalifikovaných, což není úplně žádoucí,“ vysvětlil postoj firmy Argman.

V praxi to podle něj bude znamenat, že na platy půjde víc peněz i v době, kdy by se porcelánce nedařilo. „Každý podnikatel se snaží v době, kdy se mu daří, lidi zaplatit. Ale přijdou hubená období, a co potom?“ doplnil generální ředitel.

Případné snižování počtu zaměstnanců podle něj není v případě porcelánky možné. „I když máme veškerou možnou mechanizaci a automatizaci, která je v segmentu dostupná, stále je v naší produkci obrovský podíl ruční práce. Pokud bychom se bavili o snižování počtu zaměstnanců, bylo by to v řádu jednotlivců, tedy nic, co by naši situaci vyřešilo,“ dodal Vlastimil Argman.

Jasno ohledně platů v letošním roce má i největší zaměstnavatel regionu, společnost Sokolovská uhelná. Ve firmě vzrostou průměrné platy o pět procent.

Vyplývá to z kolektivní smlouvy pro rok 2022. „Velmi si cením toho, že se ji podařilo uzavřít ještě před koncem kalendářního roku, aby měli zaměstnanci jistotu, za jakých podmínek budou od ledna 2022 chodit do práce,“ komentoval uzavření smlouvy Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné. Vedle pětiprocentního navýšení mzdy firma vloží na účet zaměstnanců dalších 400 korun měsíčně v rámci takzvaného sociálního fondu.

Z něj mohou zaměstnanci čerpat peníze například jako příspěvky na stravování, rekreaci, nebo zdravotní péči. Celkově tak firma vloží do sociálního fondu šest milionů korun, ze kterých část bude určena vedle osobních účtů také na sociální výpomoc nebo podporu seniorů z řad bývalých zaměstnanců.

Odstupné o jednu mzdu vyšší

Podle Jana Smolky, předsedy Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné, je důležité, že i nová kolektivní smlouva zachovává sociální jistoty, které zaměstnanci firmy měli, a zároveň je korektní i vůči těm, kteří přechází v rámci restrukturalizace do společností v rámci skupiny SUAS Group.

„Takže pokud zůstanou nadále pracovat ve skupině, společnost jim navýší odstupné o jednu mzdu navíc nad rozsah stanovený zákonem,“ řekl Smolka.

Jednání o podobě kolektivní smlouvy pro letošní rok zatím neskončila v Karlovarské krajské nemocnici, která rovněž patří k významným zaměstnavatelům regionu. „Zatím jsme se shodli na metodice ohodnocování, hledání benefičního odměňovacího systému a nastavení úprav od 1. února letošního roku,“ naznačila Markéta Singerová, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice, pod jejíž správu patří nemocnice v Karlových Varech a Chebu.

Další jednání o podobě kolektivní smlouvy jsou naplánována na 22. leden. „V tomto termínu chceme jednání i dokončit,“ dodala Singerová.