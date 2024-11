Chceme z kreativity udělat uhlí 21. století, říká kurátorka galerie pro tvořivé

Interaktivní Galerie kreativců 2.0 se stává pomyslnou výkladní skříní pro tvůrce z řady oborů. Například marketingu, hudby, řemesla nebo vzdělávání. Štěpánka Kolesnyk Pitterová věří, že kulturně kreativní odvětví mají v Karlovarském kraji velký ekonomický potenciál a jsou konkurenceschopná napříč republikou.

Můžete blíže představit, čím se agentura zabývá a jaké místo v ní zaujímá galerie?

Poslání Agentury 4K je rozvoj a koordinace kulturně kreativních odvětví Karlovarského kraje (dále KKO pozn. red). Jedná se o oblasti, ve kterých se potkává kultura, kreativita a podnikavost. Výsledkem je produkt, služba nebo zážitek, které mají něco navíc a svým přesahem se týkají každodenního života nás všech. Vše kolem nás má nějakou formu, kterou někdo designoval a tvořil za účelem zlepšení života lidí kolem.

Galerie kreativců 2.0 je špičkou ledovce těchto činností. Představme si ji jako nástroj pro všech sto třicet čtyři obcí Karlovarského kraje, ale i pro soukromé subjekty. Můžou vyhledávat odborníky z těchto kulturně kreativních odvětví v rámci našeho regionu, podpořit regionální patriotismus a posílit ho i ekonomicky.

Zmiňovala jste i snahu podpořit místní kreativce a tvůrce. V čem konkrétní pomoc spočívá?

Agentura jako taková informuje kreativce o příležitostech, pomáhá v rámci konzultací s nejrůznějšími typy přihlášek a výzev, ale i s podáváním žádostí o dotace.

Je podle vás v Karlovarském kraji dostatek kreativních lidí, nebo je region v tomto směru oslabený? V čem vidíte případné mezery zdejšího regionu z pohledu tvůrců?

Náš kraj netrpí nedostatkem tvůrčích a kreativních lidí. Je plný skvělých, šikovných, a především nadaných lidí. Problémem je však často komunikace a odvaha se prezentovat. Galerie je právě podhoubím pro vznik funkční komunity napříč celým krajem. Jako největší slabinu regionu vnímám osobně jeho roztříštěnost ať už mezi lidmi, nebo mezi institucemi. Dostáváme se zpět ke komunikaci, na které záleží nejvíc.

Znám úspěšného fotografa, který často říká, že raději jezdí fotit mimo kraj, neboť zde není dostatek příležitostí, případně zadavatelé nabízejí podstatně menší sumy než v jiných koutech republiky. Slýcháte od tvůrců podobné příběhy často?

Ano, finanční ohodnocení u nás v kraji je na tom bohužel tak, jak na tom je. Ale berme to naopak jako naši devizu. Můžeme zcela upřímně nabídnout nejnižší ceny na trhu, a tím přilákat zajímavé klienty do regionu a do konkrétních dílen a ateliérů místních kreativců. Někde pomyslně začít musíme. Dívala bych se na to obrácenou optikou. Můžete to vnímat jako vykročení k tomu, abychom se v našem kraji naučili si za svou práci říkat o adekvátní ohodnocení.

Pohybujete se mezi nejrůznějšími tvůrci a kreativci. Na co si nejčastěji v kraji stěžují? Co jim chybí?

Často slýcháme, že jim chyběla dlouhodobá systémová podpora a koordinace. To jsme si v rámci 4K agentury uvědomili a snažíme se tuto mezeru zaplnit. Náš tým tak poskytuje tvůrcům podporu zejména v propojování a spolupráci s regionálními podniky a institucemi, pomáhá jim s přístupem k financování a grantům, zajišťuje odborné vzdělávání a konzultace. Dále nabízí možnosti propagace a marketingu jejich tvorby a také podporuje inovace a nové projekty v oblasti kultury a kreativity. Tato odvětví mají neuvěřitelný ekonomický potenciál, který se musí správně nastavit a bude konkurenceschopný i těžkému průmyslu.

Hlavní myšlenkou agentury 4K je tedy možnost představit místní umělce v rámci celé republiky a zároveň motivovat mladé lidi, aby se po studiu vrátili do kraje. Pochopil jsem toto poslání dobře?

Naprosto a perfektně. Naším cílem je z kreativity udělat uhlí dvacátého prvního století pro Karlovarský kraj (úsměv).

Galerie kreativců je interaktivní. Jak funguje a kdo se do ní může zaregistrovat?

Do galerie se může přihlásit každý z Karlovarského kraje podnikající v kulturně kreativním odvětví. Tady by pro příklad bylo na místě rozdělení do konkrétních oblastí, jako je architektura, film a televize, fotografie, grafický design, hudba a zvuk, interiérový design, kreativní vzdělávání, kulturní dědictví, kurátorství, marketing a branding, scénická umění, řemeslo, výtvarná umění, produkce, video a další.

Je potřeba platit za umístění ve vaší databázi nějaké poplatky? Jaké jsou na galerii ohlasy? Hlásí se dostatek kreativců, cítíte zájem?

Registrace do galerie je zcela zdarma. Ohlasy máme pozitivní, především od obcí v kraji a od vedení spolků, které organizují nejrůznější kulturní akce v regionu. Zájem je velmi dobrý, což nás těší a motivuje projekt dále rozvíjet.

Osobně jsem galerii neznal. Je to tím, že se nepohybuji mezi kreativci nebo je projekt spíše na začátku?

Galerie kreativců 2.0 je v začátcích, ale během následujících měsíců zažije raketový růst. Na nás je aktuálně přiblížit co nejjednodušší cestou veřejnosti, co KKO jsou, co do nich patří, a pracovat na jejich rozvoji.

Z jakých prostředků je chod galerie a agentury financován? Cítíte dostatečnou podporu, či vnímáte prostor pro zlepšení? Může se přihlásit i někdo ze soukromého sektoru, kdo by chtěl tento záměr podpořit?

Agentura je krajským ústavem a její chod je financován Karlovarským krajem. Aktuálně ředitel Pavel Felcán otevírá mnoho kanálů pro spolupráci nejen s krajskými institucemi, ale i se soukromým sektorem. Jednání probíhají i na národní úrovni, například s organizací Czechdesgin, která dvacet let aktivně pracuje na rozvoji designu v celé republice.

Chystáte pro tvůrce i další služby, či váš úkol končí, když se zájemce zaregistruje do databáze?

Náš úkol nekončí, ale začíná (úsměv). Chceme vystavovat kreativce Karlovarského kraje na odiv. Galerie slouží jako výstavní výloha talentovaných krajanů. Připravujeme toho hodně, a jestli můžu, něco zatím ponechám pod rouškou tajemství a neprozradím. Naplánovaná jsou networkingová setkání. V rámci spolupráce s Inovačním centrem INION, se kterým se Agentura 4K podílí na programu OVACE powered by 4K, proběhne vyhlášení a závěrečná prezentace podnikatelských projektů. Na 6. prosince plánujeme Vánoční burzu, neformální setkání v přátelském duchu plné tvoření a vánočního mini jarmarku. Podrobnosti se lidé dozvědí na sociálních sítích.

Prezentujete práci galerie a agentury i na veřejných akcích?

Premiéru jsme měli v rámci uměleckého sympózia Geometrie v umění v Letohrádku Ostrov 29. září. Zde se nám registrovali první umělci a kreativci, a mohli jsme ji tak veřejně představit. Následující akce Agentury 4K jsem popsala výše a snad bych ještě zmínila uzavřenou akci pro obce s představením koordinátora pro kulturní akce.

Sama jste kreativcem, neuvažovala jste někdy, že přesídlíte mimo kraj?

Já jsem nikdy odejít nechtěla, pokud nepočítám vysokoškolská studia. Naše nádherná západočeská krajina je mojí neodmyslitelnou součástí (úsměv).

Jak byste motivovala tvůrce, aby se do Galerie kreativců zaregistrovali?

Víc hlav vždy víc ví. Ze své osobní zkušenosti můžu potvrdit, že setkávat se s lidmi a kreativci stejného zaměření vás vždy může obohatit a posunout strašně rychle dál. Výměna zkušeností nejen z výrobních procesů, ale i v rámci podnikatelských zkušeností je největším přínosem komunity.

Máte jako tvůrkyně a kurátorka interaktivní galerie nějakou radu pro začínající kreativce? Co byste sama v začátcích udělala jinak?

Kdybych se sama mohla vrátit v čase, určitě bych si svou kreativní komunitu budovala od samého začátku. Když je člověk na všechno sám, zbytečně se spálí na věcech, kterými si ostatní už prošli. Být otevřenější a nebát se sdílet své zkušenosti s ostatními. Ten náš karlovarský rybníček je poměrně malý a společně ho můžeme kultivovat a zasadit se o vznik skvělé funkční kreativní a především také podnikatelské komunity.

Jaké jsou další plány agentury, potažmo vaší virtuální galerie?

Můžu zatím jen prozradit, že chystáme velmi zajímavé mediální výstupy nejen na regionální úrovni.