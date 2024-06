Lidé se ztučněním jater pili prameny, výsledek vyrazil odborníkům dech

Zdravotní přínos pitné kúry v detailnější studii hodnotil karlovarský Institut lázeňství a balneologie, který se do projektu zapojil.

„My jsme se k této popularizační a edukační aktivitě, která se týkala lidí žijících v Karlových Varech, připojili. Rozhodli jsme se zkoumat u nich elasticitu jater pomocí metody FibroScan, což je neinvazivní ultrazvukové vyšetření. Výsledky byly alarmující. Úvodní vyšetření 163 náhodně vybraných dospělých ukázalo, že téměř sedmdesát procent trpí ztučněním jater,“ informovala ředitelka Institutu lázeňství a balneologie Karlovy Vary Alina Huseynli.

Doplnila, že třítýdenní pitnou kúru, kterou každému individuálně indikoval lázeňský lékař, dokončilo 88 lidí s prokázaným ztučněním jater. Následné vyšetření prokázalo, že u bezmála devadesáti procent z nich došlo ke zlepšení stavu jater, v mnoha případech k velmi výraznému.

„Přiznám se, že osobně jsem byla z výsledků v šoku. Například člověk, který trpěl třetím stadiem tohoto onemocnění, měl po ukončení pitné kúry první stadium, jiný dokonce neměl tento problém vůbec,“ popsala Alina Huseynli. Zdůraznila, že množství i druh léčivé vody vždy určil lázeňský lékař na základě výsledků vstupních testů každému z účastníků studie individuálně.

Institut následně hodnotil účinky pitné kúry po dalších šesti měsících od ukončení léčby. „Zjistili jsme, že se stav jater u některých lidí opět zhoršuje, ovšem výsledky nebyly tak alarmující jako na začátku studie,“ podotkla ředitelka. Vysvětlila, že steatóza neboli ztučnění jater je metabolické onemocnění, které souvisí se stylem života. Vliv na jeho rozvoj má například strava, špatný pitný režim či absence pohybové aktivity.

„Steatóza jaterní může vést k nevratnému poškození tohoto orgánu, a dokonce bývá příčinou rakoviny jater. Proto si myslím, že informace, které jsme zjistili, jsou nejen zajímavé, ale poměrně zásadní. Na základě výsledků studie bych doporučila tuto kúru všem, ovšem po konzultaci a doporučení lázeňského lékaře. Ukázalo se, že pití léčivé vody, pravidelné procházky a možná i změna životního stylu nesou ovoce,“ konstatovala Alina Huseynli.

Lidé objevili město, jak ho ještě neznali

Studie rovněž přináší institutu zpětnou vazbu. Lidé, kteří se projektu PijuPrameny zúčastnili, v dopisech a mailech píší, že se jim změnila kvalita života, že poznali své město a prameny z úplně jiné stránky a že je pro ně překvapením, jaký mají karlovarské prameny potenciál. „To jsou pro nás skvělé zprávy,“ řekla Huseynli.

Naznačila, že studie by mohla mít i praktický efekt. „Osobně si myslím, že v lázeňství je třeba hledat nové cesty a právě tohle by mohla být jedna z nich. Každý, kdo by měl zájem o prevenci, by měl dostat šanci kúru absolvovat. Rovněž lázeňská zařízení by měla využít toho, že Karlovarský kraj výzkumný Institut lázeňství a balneologie zřídil, a do výzkumů se zapojoval. Protože my máme co nabídnout. Kontinuálně bychom měli pracovat na zlepšování služeb, protože to je jedna z věcí, která evropskou klientelu zajímá,“ předestřela Alina Huseynli, která vkládá velké naděje do prevence.

„Lidé jezdí k moři, ale neuvědomují si, že i tady u nás máme netušené poklady, které dokážou člověku vrátit zdraví. Jsem ale přesvědčená, že současná mladá generace už vnímá své zdraví jinak, že myslí na prevenci, na životní styl a zdraví. V tom vidím zatím nevyužitý potenciál lázní,“ doplnila Alina Huseynli.