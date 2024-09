Přírodní i lidský potenciál kraje je obrovský, říká obhajující hejtman Kulhánek

Petr Kulhánek se v politice angažuje od roku 2006, kdy byl jedním ze zakladatelů Karlovarské občanské alternativy (KOA). V témže roce uspěl v komunálních volbách do karlovarského zastupitelstva. V krajských volbách figuruje jako lídr kandidátky Starostů a nezávislých (STAN). Petr Kulhánek byl po dvě volební období, od roku 2010 do roku 2018, primátorem Karlových Varů.

Za dobu vašeho působení v politice jste si snad už zvykl na to, že názory vládnoucí koalice a opozice se prakticky vždy rozcházejí. Není to frustrující?

V regionální a komunální politice jsem skoro 20 let. A to je docela dlouhá doba na to, aby člověk prostředí poznal, aby věděl, čemu má věnovat pozornost, a čemu úplně ne. To, co říkáte, by mě trápilo v momentě, kdyby to bylo postavené na věcném základě a argumentech. Kdybych věděl, že to, co prosazuji, nefunguje, že jsem udělal chybu. Ale drtivá většina toho, co tvrdí opozice, obsah nemá. Z mého pohledu je to vzduchoprázdné lamentování, jehož jediným cílem je kritizovat ze všech pozic prakticky cokoliv, co člověk udělá.

Rád se bavím s lidmi, kteří mají jiný názor na věc. Ale musí to mít věcnou náplň, která mi však chybí. To znamená, že taková kritika se mě nedotýká, neleze mi pod kůži a netrápí mě. Neumím pracovat s lidmi, kteří jsou programovými destruktory, což jsem za poslední volební období poznal.

Dá se tedy říct, že podobné problémy odkládáte při odchodu z kanceláře společně se sakem?

Opravdu žádný den neodcházím z kanceláře s tím, že bych si v hlavě nesl batoh negativní zátěže. Vždy se snažím zachovat si nadhled, protože je důležité, aby si člověk zachoval soudnost. Aby rozhodoval racionálně a ne zkratkovitě ve stresu a panice. To vede k řetězení chyb.

Karlovarský kraj získal i kvůli prohlášením čelních českých politiků punc posledního ve všem. Nemrzí vás to?

To nejsilnější prohlášení padlo někdy před čtyřmi lety. Konstatování, že Karlovarský kraj je historicky nejhorší ve všem tehdy nemířilo úplně na nás, kdo jsme byli ve vedení kraje jen několik měsíců. Samozřejmě vnímám, že Karlovarský kraj od svého založení nemá v řadě parametrů optimální kondici. Bohužel se v posledních letech tyto trendy neobracely k lepšímu. Ale jsem moc rád, že za poslední rok až dva se v řadě statistiky začaly trendy pozitivně obracet. Ještě důležitěji vnímám to, že značka kraje a jeho vnímání lidmi už není tak negativní. To je poměrně dlouhodobý proces, který by měl vést k tomu, že lidé, kteří tady žijí, zde budou žít rádi a ztotožní se s krajem. A to bohužel ještě úplně nefunguje. Samozřejmě že mě trápí, že Karlovarský kraj není v ideálním stavu. Je to zároveň hlavním motorem, proč tady jsem. A jsem optimistou. Potenciál kraje, a to nejen přírodní a historický, ale i ten lidský, je obrovský.

Zmínil jste, že kraj není v ideálním stavu. Jak by podle vašeho názoru měl ideál vypadat?

Ideální stav by byl takový, kdy bychom měli kompletně dobudovanou dopravní infrastrukturu. Tedy silnice, železnice i naše letiště. Abychom měli kvalitní školství na všech stupních, což s sebou nese i veřejné vysoké školství. Abychom měli bez problémů dostupné zdravotnictví nejen v primární péči, ale ve všech dalších specializacích. Aby se do kraje rádi vraceli hosté ať už do lázní, nebo za přírodními a historickými památkami.

Budoucnost kraje tedy vidíte jako turistickou destinaci?

Na takovou otázku vždy odpovídám, že ekonomika kraje musí být postavená na dvou silných nohách. Jedna je lázeňství a cestovní ruch, druhá je průmyslová. Donedávna to byla těžba uhlí a provozy na ní napojené, teď začíná doba, kdy začnou přicházet investoři s vyšší přidanou hodnotou. Je pravda, že tu máme hodně logistiky, ale k té se postupně přidávají vysoce specializované provozy. V regionu ovšem chceme i prvovýrobu, a to zejména produktů, které nezatěžují životní prostředí. Myslím si, že vybalancovat všechny tyto aspekty se docela daří. Cestovní ruch se po covidu rychle staví na nohy a zároveň kvete i průmysl.

Před nedávnem jste pod heslem Karlovarský kraj – lepší, než si myslíte rozjeli marketingovou kampaň, která má změnit náhled na region. Když někam jedete, nosíte triko s tímto mottem?

Samozřejmě! Slogan se mi moc líbí. Je to známka optimismu, který na sobě obyvatel kraje nese. Triko už mám docela obnošené, budu si muset požádat o nové.

Jaké jsou reakce lidí?

Naprosto pozitivní. Heslo je krátké, jednoduché a všeříkající. Lidé na něj reagují pozitivně. Navíc mimo region často říkají: „Vždyť já vím, že v Karlovarském kraji je to moc hezké. “ Myslím si, že vnímání regionu místními obyvateli je mnohdy daleko pesimističtější než lidmi, kteří žijí jinde a někdy u nás byli.

Co by se tedy v hlavách místních mělo změnit, aby svůj vlastní region začali vnímat pozitivněji?

Dokazovat jim, že se tady žije opravdu dobře. Když jim někdo odmalička tvrdí, že je tady všechno negativní, nesou si to bez ohledu na to, jaký je reálný stav. Například v Ústeckém kraji vnímají realitu takovou, jaká je. V Plzeňském pak výrazně pozitivněji, než je. U nás ji lidé vnímají významně negativněji. Cesta ke změně v hlavách lidí vede komunikací s nimi.