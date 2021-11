Němci v českém pohraničí kupují a odpalují rachejtle, trpí lidé i zvířata

Návod, jak si užít adrenalinovou ohňovou show, visí podle chebského místostarosty Jiřího Černého na německých webech a třeba i na serveru YouTube.



„Problém trvá několik měsíců a postupně graduje. Dá se říct, že teď už to řešíme každý den. Pro místní obyvatele to je neúnosná situace, obrátili se proto s prosbou o pomoc na radnici a dokonce vytvořili jakousi domobranu. Hlídky informují město a policii, pokud do lesů poblíž zamíří německá auta,“ popsal situaci chebský místostarosta Jiří Černý.

Ten se už několikrát osobně přesvědčil, že se skutečně jedná o německé turisty, kteří se takto baví. Zůstávají po nich igelitové pytle a tašky plné nepořádku, tuby a zbytky z dělobuchů.



Podle místních se jedná o pyrotechniku, která není běžně dostupná, výbuchy jsou slyšet až do centra Chebu. Trpí nejen lidé, ale i domácí zvířata, petardy plaší lesní zvěř.

„Na místě strážníci zadrželi několik lidí, naposledy to byli dva mladíci ze Stuttgartu. Řešíme to i s Policií České republiky. Dobře spolupracují i místní občané, kterým takové chování vadí. Musíme se ale držet litery zákona. V tomto případě se nemůžeme opřít o vyhlášku o zákazu používání pyrotechniky, protože ta platí pro centrum města, ale využíváme lesní zákon a vzhledem k tomu, že vzniká velké množství odpadu, tak s takovými turisty řešíme na místě i nepořádek,“ popsal místostarosta Černý.

V Německu je pyrotechnika omezená

Na zábavu s pyrotechnikou, jejíž používání je v Německu striktně omezeno, zvou podle něj do Chebu i některé webové stránky.

„Dostal jsem adresy na německé weby, kde to skutečně lidé píšou a k takovým věcem vyzývají. Já se teď pokusím zkontaktovat správce těch stránek a dodat jim informace, že to z naší strany není vítaná zábava. Turisté, kteří sem za tím účelem přijedou, by měli vědět, že to monitorujeme a že se vystavují postihu ze strany české policie,“ upozornil místostarosta Černý, který má v Chebu na starosti strážníky a bezpečnost.

Už se také spojil s provozovateli tržnice na Svatém Kříži. Chce na prodejní stánky nechat umístit plakáty, které budou informovat německé zákazníky, že odpalování pyrotechniky může skončit pokutou.

Tabule s varováním plánuje radnice umístit i na cesty vedoucí do míst, kde se Němci odpalováním pyrotechniky baví.



„Ještě to musíme vypilovat, možná využijeme piktogramy společně s textem. Musí to být v souladu se zákonem,“ dodal Černý.