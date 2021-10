Zásahovka vtrhla do pěstíren konopí, zabavila auta a miliony v hotovosti

Kriminalisté zabavili při domovních prohlídkách šest kilogramů sušené marihuany, tři tisíce rostlin konopí, téměř tři miliony korun v hotovosti a tři osobní auta.



V souvislosti s pěstováním marihuany nyní stíhají šest lidí ve věku od 38 do 46 let. Tři z nich poslal soudce do vazby.



„Obviněným hrozí až dvanáct let vězení, jelikož měli spáchat zvlášť závažný zločin jako členové organizované skupiny a ve velkém rozsahu,“ informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Dopadení gangu podle ní úzce souvisí s případem z loňského května, kdy v Horním Slavkově na Sokolovsku odhalili policisté jednu z největších pěstíren konopí v kraji. Tehdy je na stopu přivedl neobvykle velký odběr elektřiny, na který upozornili energetici.

Kriminalisté sledovali podezřelé místo poblíž Horního Slavkova několik měsíců. Při razii pak zadrželi dvaačtyřicetiletého cizince, který v pronajatých budovách bývalého průmyslového areálu konopí pěstoval dva roky. Zabavené drogy by na černém trhu měly cenu několika milionů korun.

Nyní dopadení dealeři podle policie minimálně od roku 2018 až do současnosti pěstovali konopí ve velkém v různých objektech po celém Karlovarském kraji. Používali speciální elektrotechniku, vzduchotechniku, chemikálie a dalších příslušenství.

„Díky tomu se jim podařilo vypěstovat minimálně stovky kilogramů marihuany. Na černém trhu si za její prodej mohli přijít nejméně na několik desítek milionů korun,“ uvedla Pešková.

Pod krycím názvem Leguán už kriminalisté v průběhu letošního roku odhalili v kraji dalších osm pěstíren konopí a dva případy přechovávání omamných a psychotropních látek v Karlovarském a Plzeňském kraji.