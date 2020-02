Chebští strážníci budou mít větší respekt, hlídky posílí cvičení psi

„Městská policie začne ve službě využívat hlídky psovodů. To je úplná novinka. Pes bude plnoprávným členem hlídky, může zde nahradit druhého strážníka, navíc v některých situacích má hlídka posílená o cvičeného psa větší respekt. Myslím, že posílení bezpečnosti bude díky tomu velmi výrazné,“ konstatoval chebský místostarosta Jiří Černý, který má městskou policii na starosti.

„V současné době máme dva strážníky, kteří pracují ve funkci psovodů, a tři psy. Nyní všichni nastupují do speciálního šestitýdenního kurzu. Předpokládám, že v průběhu dubna by měla být jednotka poprvé nasazena do ulic,“ podotkl Černý.



Radnice také letos plánuje pro městskou policii zakoupit radary, kterými by bylo možné měřit rychlost projíždějících automobilů.

„Pořídíme radary informativní i pro úsekové měření. V současné době tipujeme místa, kde by jejich umístění bylo žádoucí. Jsou to například ulice Evropská, Ašská, Hradiště, Podhrad, Tršnice. Chceme radary operativně přesouvat, kam bude třeba,“ řekl Černý s tím, že zároveň bude třeba posílit odbory, jejichž úředníci budou případné přestupky zpracovávat.

„Očekáváme, že jich bude hodně, byť zpočátku budeme počítat s nějakou tolerancí. Nejde nám primárně o pokuty, ale o zklidnění dopravy a bezpečnost. V exponovaných lokalitách jde občas i o život,“ doplnil starosta Antonín Jalovec.

Podle jeho slov město odhaduje, že za radary zaplatí částku mezi třemi až čtyřmi miliony. Přesnější údaje vyplynou až ze studie, která se nyní zpracovává. Strážníci se také zaměří na přechody v sousedství škol a na bezpečnost na pěší zóně.

„Tady zejména v noci na sobotu a na neděli loni docházelo k obrovským problémům. Kolem restaurací se hromadilo množství lidí, kteří dělali nepořádek a rušili noční klid. Změnili jsme taktiku, což přineslo ovoce. Budeme v tom pokračovat, zapojíme i hlídky se psy,“ naznačil Černý.

Zmínil také úzkou spolupráci městské a státní policie. „Označil bych ji jako nadstandardní. Spočívá zejména v hlídkové činnosti. Hlídky například společně kontrolují chatové oblasti a zahrádkářské kolonie. Zavedli jsme také kontroly obou přehrad, a to jak ze břehu, tak z člunu,“ popsal Černý.

Chebští strážníci za loňský rok řešili bezmála 12 tisíc událostí, z toho téměř 4,5 tisíce bylo oznámeno na tísňovou linku 156. Takřka polovina všech případů se týkala dopravy. Strážníci rovněž z ulic města nechali odtáhnout 33 vraků.

Městské policii v Chebu se také v loňském roce podařilo stabilizovat personální stav. Do plného tabulkového stavu 34 strážníků tak v současné době chybějí už jen čtyři.