V kraji ročně končí deset praktických lékařů, obce zoufale řeší nedostatek

12:31

Rok co rok končí v Karlovarském kraji na deset praktických lékařů pro dospělé, děti i dorost. Sehnat nové je téměř nadlidský výkon. Přesto se to nedávno povedlo Chebu. Pomoc však potřebují i další města. Padesáti jejich obvodním lékařům je více než pětašedesát let a leckteří už chtějí odejít do důchodu.