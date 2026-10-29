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Nový most v Perninku je hotový, objížďky ale ještě budou pokračovat

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  11:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

V Perninku na Karlovarsku stavbaři dokončili stavbu silničního mostu. Pro dopravu se otevře v první polovině listopadu. Do té doby platí vyznačené objízdné trasy. K průjezdu do Krušných hor tak budou muset řidiči o podzimních prázdninách ještě využít objízdné trasy.

Most měl být podle původních předpokladů hotový do 30. listopadu, stavební práce ale skončily dřív.

„Žádáme o vydání předčasného užívání stavby. Místní šetření je svoláno na 2. listopadu. Provoz tam bude ale možné obnovit až po jeho uskutečnění a vydání příslušného rozhodnutí úřadu, pravděpodobně do týdne,“ řekl mluvčí Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Vojtěch Vaněk.

Řidiči proto musí nadále pro cestu z Nejdku do Perninku využívat objízdné trasy přes Pstruží nebo Nové Hamry.

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Stavba začala v červnu. Původní most stavbaři zbourali a nahradili železobetonovou konstrukcí s kamenným obkladem spodní části mostu. Součástí stavby za 5,78 milionu korun včetně DPH byla také výšková úprava navazující silnice, nová vozovka a zábradlí.

Podle požadavku obce byl na mostě vybudován i chodník. Stavba financuje Karlovarský kraj, zhotovitelem je společnost KV Realizační.

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Krajští silničáři letos opravovali mosty také u Nových Hamrů, v Damicích, u Kynšperka nad Ohří, v Dubině a ve Starém Hrozňatově. Začátkem listopadu by se měla vrátit doprava na most v Jenišově u Karlových Varů.

„Podle aktuálních harmonogramů předpokládáme dokončení všech staveb plánovaných k dokončení v letošním roce do konce prosince, a to i těch, u kterých si nepředvídané okolnosti vyžádaly prodloužení termínu,“ uzavřel mluvčí.

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