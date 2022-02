Policisté na Chebsku pátrají po 44leté ženě, nasadili i vrtulník

„Pohřešování ženy oznámila její sestra, když se žena v pátek ve večerních hodinách nevrátila domů. Na sobě by měla mít růžovošedou bundu a modré džíny. Dále by u sebe měla mít fialovošedý batoh, který nosí v ruce. Mobilní telefon má nedostupný. V současné době by se mohla pohybovat v okolí obcí Dolní Žandov, Valy, Stará Voda, Kynžvart a Mariánské Lázně,“ uvedla krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Pohřešovaná Jana Vašková pochází z Mariánských lázní, je přibližně 150 cm vysoká, má hnědé oči a dlouhé rovné hnědé vlasy. Nosí dioptrické brýle. Není nebezpečná, nemocná, ani ozbrojená, uvedla policie na webu.

Policie ČR @PolicieCZ Do pátrání po pohřešované 44leté ženě byl nasazen také policejní vrtulník, který v současné době propátrává rozsáhlou oblast Mariánských Lázní a okolních obcí. #policiekvk oblíbit odpovědět

„Jakékoliv poznatky k pohřešované ženě volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu,“ dodala Pešková.