Stavbu úseku páteřní cyklostezky Ohře komplikuje nečekaně vyšší cena

Úsek mezi Dalovicemi a Šemnicí se prodraží o čtyři miliony korun. Kraj proto upravil rozpočet na výstavbu přibližně pětikilometrové části stezky, aktuálně na ni má připravených 25 milionů. Práce mají začít ještě letos.

„Na to, že cena stoupla, nás upozornil projektant dokumentace k provádění stavby,“ uvedl krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů. Co konkrétně zvýšilo cenu, ale neuvedl.

„Kvůli tomu jsme upravili výši připravených prostředků. Jakmile bude odsouhlasené finanční krytí, můžeme vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby,“ řekl radní s tím, že konečná cena vzejde právě z výběrového řízení.

„Podle našich zkušeností ovšem stojí kilometr cyklostezky čtyři až pět milionů korun, což odpovídá částce, kterou jsme nově na tento úsek vyčlenili,“ doplnil Janů.

Podle optimistické varianty by práce na cyklostezce z Dalovic k mostu do Šemnice mohly začít letos v září. Hotovo by podle Josefa Janů mělo být v příštím roce.

„Řadu prací, například kácení stromů, lze dělat i přes zimu,“ naznačil radní, že je tento termín reálný.

Kdy ovšem cyklisté projedou Karlovarským krajem od německých hranic až k hranicím Ústeckého kraje, zatím jisté není. „Už dříve jsem uvedl, že reálný odhad je kolem roku 2030,“ připomněl krajský radní (podrobněji v článku Podél Ohře povede cyklostezka z Karlových Varů až do severních Čech).

Zbylé úseky cyklostezky jsou totiž zatím ve fázi studií. „Kraj zajišťuje ty části, které jsou mimo obce. Úseky v jejich intravilánu jsou na jednotlivých radnicích,“ vysvětlil radní.

Kraj podle něj bude i nadále vypisovat dotační tituly pro obce na vypracování projektové dokumentace na jednotlivé fáze výstavby páteřní cyklostezky.