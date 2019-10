Stále více měst v kraji dává lidem šanci přímo ovlivnit rozpočet

Myšlenka je taková, že na akce, které navrhnou sami občané, město vyčlení určitou částku. Poté se budou sbírat jednotlivé návrhy, bude se o nich diskutovat a také se budou hodnotit.



Snad nejdál jsou v Mariánských Lázních, kde se mohou lidé přihlásit do konce října. Na nápady občanů město uvolnilo půl milionu korun. „Pokud má někdo návrh, jak zlepšit veřejný prostor, chtěl by například někde v parku hřiště, pohodové místo na grilování, podpořit aktivitu dětí či seniorů, neměl by váhat. Fantazii se meze nekladou a každý nápad bude projednán. O těch nejlepších pak budou hlasováním rozhodovat sami obyvatelé,“ píše se na webových stránkách města.

Mariánskolázeňští chtějí k tomuto účelu využít i horkou novinku, právě zaváděný mobilní rozhlas.



Na rozvoji města se mohou prostřednictvím participativního rozpočtu podílet lidé i v Chebu. Návrhy na úpravy zeleně, zastávek městské hromadné dopravy či na vybudování bezbariérových přístupů mohou předkládat do konce února. Město vyčlenilo pro první rok participativního rozpočtu pět milionů korun. Podat návrh může každý člověk starší patnácti let. Lidé pak v hlasování vyberou nejlepší projekty.

„Rozpočet bude participativní, což znamená, že ve všech těch fázích mají rozhodovací právo občané. Celý proces přes podávání návrhů, vyhodnocování a schvalování bude trvat do poloviny příštího roku,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.

Informační kampaň k projektu už začala. Druhé informativní setkání s občany nad projektem nazvaným Mega nápady se bude konat 13. listopadu v restauraci v městské části Podhrad.

Někde ještě čekají na zkušenosti z jiných měst

V Sokolově se rozhodli uvolnit pro první ročník projektu Můj nápad pro Sokolov milion korun. Tato suma by měla posloužit na realizaci dvou vítězných návrhů.

„Poté, co bude veřejnost seznámena při informační kampani s projektem Můj nápad pro Sokolov, bude období od října do konce prosince určeno pro podávání návrhů. V lednu a v únoru 2020 budou podané návrhy kontrolovány a v březnu se počítá s veřejnými debatami a s jejich představením. Období od března do června pak bude vyhrazeno pro výběr projektů zastupitelstvem města, pro přípravu a začátek realizace,“ nastínil harmonogram mluvčí města Sokolov Vladimír Meluzín.

Jisté zkušenosti s participativním rozpočtováním už mají v Aši. Loni zastupitelstvo uvolnilo z rozpočtu tři miliony korun pro potřeby osadních výborů. „Peníze se nepodařilo vyčerpat. Pro letošní rok jsme proto od této možnosti upustili, a ani pro příští rok se s ní v rozpočtu nepočítá,“ vysvětlil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

V Karlových Varech či v Ostrově zatím participativní rozpočty nechystají. „Kdyby se ale ze zkušenosti z jiných měst ukázalo, že mají své opodstatnění, nemáme problém tuto možnost občanům města nabídnout rovněž,“ uvedl starosta Ostrova Jan Bureš. Radnice prý spoléhá na nápady z komisí pro místní části. „Právě z jejich práce sbíráme podněty pro tvorbu rozpočtu ve vztahu k občanům města,“ dodal starosta Ostrova.