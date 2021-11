Chebští rozhodnou, co přibude ke kuličkové dráze nebo budkám pro veverky

„V tomto období se ty ročníky tak trochu prolínají. Do konce roku musí být hotovy všechny projekty z prvního ročníku, zároveň už máme uzavřený druhý ročník z hlediska výběru projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé odbory radnice. To znamená, že některé ty nápady se dohotoví ještě letos a zbývající pak v průběhu příštího roku. Navíc už technicky připravujeme vypsání historicky třetího ročníku, který začne v novém roce. A někdy v květnu by se pak o projektech třetího ročníku mělo hlasovat,“ popsal chebský starosta Antonín Jalovec.

Podle jeho slov patří dobře zvládnutý participativní rozpočet k ozdobám města. V Chebu se podařilo „mouchy“ vychytat už v průběhu premiérového ročníku. V druhém došlo k drobným úpravám a do třetího už vstupuje Cheb beze změn.

„Pravidla budou stejná jako v předchozím roce. Tehdy došlo ke zvýšení částky na jeden projekt na dvojnásobek a zároveň odpadla nutnost mít garanty projektu. Rada města konstatovala, že úpravy byly pozitivní, a proto je převedeme bez dalších úprav dál. Celkem tedy bude na participativní rozpočet uvolněna částka pět milionů korun, přičemž na jeden projekt to bude maximálně milion,“ upřesnil starosta.

Připomněl, že podané návrhy nejprve musí projít sítem předvýběru, aby bylo jasné, zda je projekt vůbec životaschopný. Poté dojde na hlasování. V něm sami obyvatelé města rozhodnou, které nápady dostanou zelenou.

V prvním ročníku to byly například kuličková dráha v hradebním příkopu, Goethova terasa a turistické odpočívadlo na Krajince, nebo projekt Oříšky, který má v upraveném hradebním příkopu pomoci přežít veverkám a ostatním živočichům.

Jedním z posledních projektů prvního ročníku pak bylo dětské hřiště na Zlatém vrchu, které bylo otevřeno v posledních dnech. Do konce roku by mělo být rovněž dokončeno nohejbalové hřiště v Hájích, mega houpačka v areálu Krajinky a ohrazený prostor, kde by se mohli volně proběhnout psi.

Rovněž druhý ročník se už může chlubit prvními vlaštovkami. Z celkem devíti vybraných nápadů se už na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad rozeznělo piano pro všechny. Zahrát si na něj může během dne každý z kolemjdoucích. Rovněž v sousedství zahrádkářské kolonie u rybníka na Maškově vzniklo nové ohniště.

Zbývajících sedm projektů přijde na řadu příští rok. Toho, že obyvatelům nápady dojdou, se vedení města nebojí. „Naopak. Myslím si, že lidé už pochopili, o čem participativní rozpočet je, co má smysl jako nápad předkládat a co naopak ne. Svědčí o tom fakt, že počty takových projektů stoupají,“ dodal starosta.