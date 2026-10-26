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Nezletilí kvůli penězům hrozili seniorovi nožem. Policie hledá další oběti a svědky

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  11:13
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Ani ne patnáct let bylo podle zjištění iDNES.cz nejmladšímu členovi party nezletilých, kteří 9. října letošního roku naháněli hrůzu v Karlových Varech. Po seniorovi požadovali peníze, jeden z členů party na oběť dokonce vytáhl nůž. Policisté se domnívají, že by poškozených mohlo být víc.

„V pátek 9. října letošního roku krátce po 22. hodině měla v Karlových Varech skupinka nezletilých chtít finanční prostředky po procházejícím devětasedmdesátiletém seniorovi,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Jeden z členů partičky po chvíli k oběti přistoupil znovu a požadavek na vydání peněz podpořil výhrůžkou nožem. „Muž na to zareagoval, že vše oznámí na policii. Skupinka následně z místa okamžitě odešla,“ doplnil mluvčí s tím, že incident se stal v Brožíkově ulici.

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Kriminalistům se podařilo zjistit totožnost všech členů party. Ti se nyní zodpovídají z loupeže. Není přitom vyloučené, že toho večera skupinka zaútočila vícekrát.

„Šetřením kriminalisté zjistili, že mladíci mohli v pátek 9. října ohrožovat nožem i další lidi v Karlových Varech, konkrétně zejména v ulicích Krymská a náměstí Dr. Milady Horákové,“ potvrdil Kopřiva.

Policisté proto žádají případné další oběti o podání svědectví. Přihlásit se mohou buď na bezplatné tísňové lince 158, nebo na čísle 974 366 260. Stejná čísla mohou využít i možní svědci.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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