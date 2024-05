Divoké parkování u mariánskolázeňské nemocnice skončí, přibude padesát míst

„Osobně si myslím, že cena bude nižší. Chtěli jsme mít určitou rezervu, protože do celkového projektu je třeba ještě doplnit projekt veřejného osvětlení, které tam chybělo, a projekt datové sítě, abychom na parkoviště mohli umístit kameru městského kamerového systému, případně nějaký parkovací automat nebo jiné vybavení,“ uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík s tím, že ještě před zahájením stavby bude nutné přeložit trafostanici, která v současné době na pozemku stojí.

Na parkovišti, z něhož bude možné projít přímo k budově nemocnice, se bude za delší odstavení vozidla platit. Kratší stání, například na dvě hodiny, by mělo být zdarma.

„Zatím není jasné, jak dlouho bude možné parkovat bezplatně. Návštěvníci nemocnice a pacienti by ale měli mít možnost parkovat zadarmo. Uvažujeme proto o různých systémech, například že se v nemocnici parkování zdarma prodlouží a podobně. Nechceme ale, aby se z toho prostoru stalo záchytné parkoviště pro návštěvníky. Proto se tu nějaký minimální poplatek bude hradit,“ řekl starosta.

Sanitky někdy sotva projedou

Město přistoupilo ke stavbě parkoviště vzhledem ke špatné dopravní situaci v ulici U Nemocnice. V současné době automobily parkují podél úzké silnice, často zajíždějí mezi vzrostlé stromy až na práh městského parku. Problémy s průjezdem zde mají sanity i další vozidla integrovaného záchranného systému, které kvůli parkujícím automobilům mívají problém se zajížděním nebo opouštěním areálu nemocnice.

„Parkoviště by v každém případě mělo mít asfaltový povrch, protože v případě štěrku by mohlo docházet k přílišnému víření prachu. A to není v klimatických lázních, jakými Mariánské Lázně jsou, právě žádoucí. Jsme s většinovým vlastníkem nemocnice dohodnuti na budoucím využití těch pozemků a jejich následném převodu do vlastnictví města,“ dodal starosta Hurajčík.