V centru o festivalu nezaparkujeme, zoufají si místní. Z Varů i prchají

„Na třídě T. G. Masaryka bydlím už 35 let. Pokud to jde, vždy o festivalu odjíždím mimo Karlovy Vary. Parkování v této části města je problematické celoročně. To, že mám rezidentskou kartu, ještě neznamená, že seženu místo. Ale o festivalu je to extrém,“ popisuje situaci motorizovaného Karlovaráka Petr Kugler.

Letmým pohledem na zaparkovaná auta lze napočítat i desítky těch, kteří v lokalitách, kde lze oficiálně parkovat pouze s povolením magistrátu, stojí bez něj. „Budeme nekompromisní,“ varuje se začátkem festivalu Marcel Vlasák, velitel karlovarské městské policie.

Právě městská policie primárně problematiku parkování řeší. „Je ale nemožné i při posíleném výkonu služby všechny přestupky vyřešit. Nemáme jenom dopravu, spoustu problémů řešíme i v oblasti veřejného pořádku,“ připouští velitel.

Kde lze parkovat Dopravní podnik Karlovy Vary spravuje následující parkoviště: Západní ulice: Na ploše 85 tisíc metrů čtverečných může najednou stát až 1000 vozidel.

Varšavská ulice: 97 míst

Tržnice: 64 míst

nábřeží Jana Palacha: 30 míst

Galerie umění: 28 míst

Poštovní dvůr a Poštovní dvůr II: 60 míst

Kouzelné městečko: 29 míst (v současné době vyhrazené pro autobusy)

Další místa jsou v uličních stáních na parkovacích automatech.

Nicméně na lokality, o kterých z minulosti strážníci vědí, že jsou v nich největší problémy pro běžný provoz města, se soustředí. Už před festivalem se například v Bezručově ulici objevily zátarasy bránící parkování na cyklopruhu. „Budeme hlídat stání na přechodech, chodnících či v křižovatkách. A po dohodě s dopravním podnikem posilujeme i provoz odtahových vozů,“ dodává velitel karlovarských strážníků.

Právě dopravní podnik spravuje v Karlových Varech na dva tisíce parkovacích míst na placených parkovištích. Podle ředitele podniku Lukáše Siřínka je v tomto ohledu suverénně největší odstavná plocha mezi Západní ulicí a železniční tratí. „Má 85 tisíc metrů čtverečních a vejde se na ní určitě tisícovka aut,“ říká ředitel.

Navíc je toto parkoviště v pohodlné docházkové vzdálenosti od centra festivalového dění. „O této možnosti jsme informovali i organizační tým festivalu, aby na parkoviště směřovali návštěvníky akce,“ doplňuje Lukáš Siřínek.

Alternativou jsou pak parkoviště u obchodních center, odkud je možné do centra pokračovat hromadnou dopravou. „Je pak na rozhodnutí návštěvníků města, jestli nabízených možností využijí,“ dodává ředitel karlovarského dopravního podniku.