Vary uvažují, jak do stavby parkovacího domu zapojit soukromé investory

Projektová dokumentace na dům v karlovarské Polské ulici bude stát na 4,5 milionu korun a hotová bude do poloviny příštího roku. „Původní záměr zněl až na 700 míst, ale upravoval se,“ uvedl náměstek primátorky Miroslav Vaněk. Konečná cena vzejde právě z projektové dokumentace. „Náklady na jedno parkovací místo činí v průměru 500 tisíc korun, i když v Mladé Boleslavi se podařilo ve výběrovém řízení cenu snížit na 350 tisíc,“ konstatoval náměstek.

Připustil nicméně, že město nebude mít na výstavbu parkovacího domu prostředky, uvažuje proto o způsobu, jak do akce zapojit soukromý sektor.

Parkovací dům v Polské ulici není jediný, který město chystá. Další by měl vyrůst v sousedství Galerie umění na samé hraně vnitřního lázeňského území. Projekt ale ještě dozná změn. „Se zpracovatelem projektové dokumentace jsme se domluvili na změně parametrů tak, aby odpovídaly územní studii,“ doplnil Vaněk.

Kancelář architektury města původně u galerie počítala s kapacitou 250 míst. Ta byla určena zejména hostům mířícím přímo do lázeňského centra, případně do opravených Císařských lázní, které se staly jednou z nejnavštěvovanějších památek města.

Třetí parkovací dům hodlá karlovarský magistrát postavit na sídlišti Čankovská, kde je už dlouhodobě nedostatek místa pro parkování.

V Chebu chybějí stovky stání

Do stavby parkovacích domů se ale musí pustit i radnice v Chebu. I tady chybějí desítky, či spíše stovky míst na odstavení aut. Jeden dům se bude stavět u nádraží, aby rozšířil tamní nabídku parkování, se stavbou druhého se počítá v dolíku po zahradnictví v Havlíčkově ulici. Ten by měl mít čtyři patra a městskou kasu přijít na 200 milionů.

V současnosti je zde volná plocha zarostlá nálety. „Projekt pro nás aktuálně zpracovává společnost Terea, kterou město vlastní napůl se společností Accolade. Předpokládáme, že Terea by mohla být mnohem pružnější v plánování i ve výstavbě než samotné město,“ uvedl zástupce chebského starosty Pavel Pagáč.

Náklady na stavbu parkovacího domu v Havlíčkově ulici odhadl na částku zhruba 200 milionů korun. „Podrobnosti k financování zatím k dispozici nemám, ještě to budeme muset vyřešit. A kdy dům plánujeme postavit? Představa je, že by to bylo potřeba co nejdříve. Ale uvidíme, jak rychle se podaří dokončit projekty a přípravné práce,“ řekl.

A podobné je to i s druhou připravovanou stavbou u železničního a autobusového nádraží. „Vyřeší jednak parkování pro samotné nádraží, které je velkým dopravním uzlem, a zároveň bude fungovat pro obyvatele lokality Riegerova a Palackého. Parkoviště je v současnosti hodně vytížené. Vozy tu často stojí nonstop, bývá problém tu zaparkovat, ta obrátkovost tu aktuálně moc nefunguje,“ poznamenal Pagáč.