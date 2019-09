Parkourové hřiště v Mariánských Lázních vyrostlo v rekordním čase

Od okamžiku, kdy sportovci na radnici přišli s nápadem vybudovat prostor na tréninky, do slavnostního otevření v prostoru bývalých kasáren Hamrníky, uběhlo přibližně šest měsíců.

„To je na projekt, který se kompletně uskutečnil v režii samosprávy, skutečně rekordní čas. Povedlo se to včetně všech vyjádření a povolení, které byly ke stavbě potřeba,“ chválí mariánskolázeňský starosta Martin Kalina.

Podle jeho slov má hřiště pro tento druh adrenalinového sportu rozlohu čtyři stovky metrů čtverečních s řadou překážek různé obtížnosti.

„Je to vlastně čtverec, který má délku strany dvacet metrů. Překážky si navrhovali samotní parkouristé, kteří od nás dostali jedinou podmínku. Rozpočet na tuto akci nesmí překročit 1,5 milionu korun. Oni to vzali na vědomí a s návrhem se do té částky vešli úplně přesně. Pak už nic nebránilo tomu, aby stavba začala,“ pokračuje starosta.

Přestože parkourová komunita v Mariánských Lázních není malá, sportovci mohli až dosud trénovat jen v tělocvičně tamního gymnázia.

„Chvíli jsme se sportovci diskutovali o tom, kde hřiště vyroste, nakonec jsme se shodli, že právě zóna klidu v Hamrníkách bude nejlepší. Pak už měl všechno na starost ředitel správy městských sportovišť Viktor Borsik, který sportovcům domluvil sezení s projektantem. Ze schůzky, na které si mladí parkouristé řekli, co všechno chtějí na hřišti mít, pak vzešel konečný návrh,“ dodává starosta Kalina s tím, že všechny prvky jsou z důvodu bezpečnosti zapuštěné až osmdesát centimetrů do země.

Mladí parkouristé, kteří si už hřiště vyzkoušeli, jsou z nového tréninkového místa nadšeni.

„Spokojenost? Nadmíru! Také proto, že jsme pomáhali s návrhem. Myslím, že i děti se na hřišti baví a jsou rády, že tady něco takového máme. Trénujeme v tělocvičně gymnázia, ale nyní můžeme v případě hezkého počasí ven do přírody. Navíc jsou na hřišti i hrazdy, což je velmi obtížný prvek, a když se na nich netrénuje, tak to potom chybí,“ říká Jan Havíř, který společně s Romanou Hladíkovou vede parkourový kroužek, jenž má asi pětadvacet členů.

Kromě nich hřiště využívají i další nadšenci. On sám začal se základy parkouru už v raném dětství. Vzpomíná například na to, jak přeskakoval lavice ve škole.

„Zkusit si to může každý a je vidět, že děti ten sport láká. Kdo bude chtít, tomu poradíme, jak na to. Nemusí to být člen kroužku,“ slibuje Havíř.

Na řadě je skatepark

V sousedství nového sportoviště město plánuje stavbu skateparku. Ta je však zatím u ledu.

„Také na vybudování tohoto sportoviště jsme měli v rozpočtu připravenou stejnou částku. Bohužel, návrh skateboardistů se do půldruhého milionu nevešel. Nakonec ze sezení s architektem vzešel návrh na hřiště za 5,5 milionu. To je pro městský rozpočet příliš. Proto jsme se rozhodli, že budeme s realizací čekat, dokud nebude nějaká možnost alespoň částečně stavbu financovat z dotací,“ vysvětluje starosta Kalina, proč stavba skateparku v současnosti stojí.

On sám podle svých slov jednal o sportovišti na kraji a zajímal se o případné dotace na ministerstvu školství.

„Kraj se uvolil přispět, pokud získáme dotaci od státu. O státní dotace však musí žádat zapsaný spolek. Město je v tomto případě mimo hru. Ale budeme hledat dál,“ dodává.