Františkolázeňský park Bedřicha Smetany se na podzim ukáže v novém

„Nejprve se uskutečnil historický a dendrologický průzkum lokality. Poté byly odstraněny náletové dřeviny, stromy byly odborně ošetřeny, vznikla nová rostlinná patra a na místo se vrátily původní cesty. Protože jde o odpočinkový park, je zde řada vychytávek, například lehátka. Nechybí budky pro netopýry a nejrůznější druhy ptáků na podporu biodiverzity,“ popsal františkolázeňský starosta Jan Kuchař.

Místo mezi divadlem a hotelem Imperial patří podle jeho slov k nejfrekventovanějším ve městě.

Založení jednoho z centrálních parků města se datuje do 60. let 19. století. V roce 1866 v něm upravil Antonín Soukup společně s Metternichovým zahradníkem Stadlerem cestu lemovanou lipovou alejí. Proto tehdy nesl název Morgenzeile – Ranní linie. To byl základ pro další parkové úpravy.

Historické plány ukazují, že nejdříve byl založen úzký pás navazující na dnešní ulici Dr. Pohoreckého rozdělený do několika samostatných „zahrádek“ patřících přilehlým hotelům. Na ně navázala parková úprava, jejíž hlavní komunikace vycházely ze dvou příčných ulic, Poštovní a Husovy.

V severozápadním rohu plochy bylo v roce 1868 postaveno lázeňské divadlo a park byl založen zhruba do své poloviny. Když v roce 1878 došlo k výstavbě vily Imperial, její bezprostřední okolí v podobě zahrady se citlivě propojilo se sousedním parkem, čímž významně posílilo městskou zeleň. Pozdější fáze rozvoje parkových ploch v této oblasti směřovaly k pavilonu Solného pramene, kde byl v roce 1905 odhalen pomník rakouské císařovny Alžběty, zvané Sissi.

Tento monument, v minulosti mylně pochopený jako symbol habsburské nadvlády, byl bohužel odstraněn. Výraznou architektonickou dominantu získal park v podobě secesního pomníku spisovatele Johanna Wolfganga Goetha od významného sochaře Karla Josefa Wilferta mladšího.

Ozvučený památník

Dnešní úpravy vycházejí z původního půdorysu díla, Goethův památník bude ozvučen. Hudbu tvoří výběr z děl Goethových souputníků, například Beethovena nebo Chopina. Zrekonstruovány jsou rovněž povrchy cest. Většinu z nich tvoří mlat s obrubou.

Nová dominantní parková komunikace spojuje Poštovní ulici s komplexem lázeňských domů Pawlik. Centrálním motivem je osvětlený vodní prvek umístěný ve Šternberské hvězdě. Celá kompozice upomíná na badatelskou činnost J. W. Goetha právě s hrabětem Kašparem Šternberkem, který byl v roce 1818 zvolen prezidentem Společnosti pro založení Českého vlasteneckého muzea a zasloužil se rovněž o podrobný průzkum Komorní hůrky.

Mobiliář a veřejné osvětlení podléhá přísnému dohledu památkářů a jeho výběr vychází z dobové typologie a forem. Projekt, který vyjde město na bezmála 30 milionů, získal finanční dotaci ze Státního fondu životního prostředí převyšující 25 milionů korun. Jedná se o druhou nejvyšší dotaci loňského roku.

Vedle samotného parku se v rámci projektu zrevitalizovalo dalších šestnáct menších ploch ve městě. Hotovo by mělo být do konce září, ještě v říjnu se budou montovat litinové lampy, které se vyrábějí v Německu a zatím se na ně čeká.