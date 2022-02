Park miniatur chce překvapit návštěvníky, vystaví modely pražských památek

„Přes zimu jsme bohužel zaznamenali úbytek návštěvníků. Je způsobený zejména tím, že v této době kvůli covidu do Mariánských Lázní nejezdí příliš hostů a řada hotelů je zavřená. Přesto k nám lidé stále chodí, jsou to většinou místní či výletníci. Využívají toho, že atrakce je pod širým nebem a nemusejí tedy předkládat certifikáty o očkování ani nosit roušky,“ poznamenal spolumajitel parku Boheminium Tomáš Slifka.

Podle jeho slov park funguje v podobném režimu jako zoologické zahrady. Lidé tu mohou po celý rok obdivovat modely významných stavebních a technických památek České republiky v jednotném měřítku 1:25.

Opravené makety

„Miniatury jsou udržované, včetně všech detailů. Teď v zimě jsme měli čas na jejich opravu po krupobití, které tady řádilo loni v červnu. Už nám chybí jen zrestaurovat poslední a zas budou v perfektním stavu,“ konstatoval Slifka s tím, že ještě letos se v parku objeví další dva nové modely. Jeden se návštěvníkům představí pravděpodobně v červnu a druhý na podzim v září. Oba se už vyrábějí.

„Tentokrát to budou pražské památky, konkrétně Břevnovský klášter a chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Plníme tím přání návštěvníků, kteří s námi prostřednictvím sociálních sítí komunikují, a už několikrát se nechali slyšet, že jim tu chybí památky z Prahy. Proto jsme se rozhodli, že se hlavnímu městu budeme víc věnovat. Nově tak bude k vidění jedna z nejznámějších pražských sakrálních staveb na Vyšehradě a stavebně velmi zajímavý objekt pražského Břevnovského kláštera,“ slíbil Slifka.

Miniaturní koně a kozičky

Prozradil, že novinky se dotknou i stávajících modelů. Kolem každého by měla vyrůst nová miniaturní krajina s terénními nerovnostmi, skalními masivy, stromy a keři. Lidem, kteří se v podřepu zaměří na detaily, by se měl otevřít pohled na památku a její okolí, jako by stáli přímo před originálem.

Návštěvníky uvítá i stádo miniaturních koní, kterých se v areálu parku prohání už pět, a rovněž dvanáctihlavé stádo miniaturních koz, které se stále rozrůstá.

„Do dvou let bychom chtěli pořídit další a vybudovat tu expozici miniaturních domácích zvířat pro naše nejmenší návštěvníky. Předpokládám, že tu budeme mít tak šest až sedm různých druhů, bude to taková minizoo,“ nastínil Slifka.

Nejvíc úsilí ale provozovatelé věnovali návštěvnickému zázemí, konkrétně restauraci a grilu.

„Tady jsme zdvojnásobili počet míst, takže se zde mohou pohodlně usadit dvě stovky lidí, a rozšířili jsme nabídku jídel. Této oblasti jsme věnovali opravdu hodně času a energie. Myslím, že na jarní nápor návštěvníků jsme přichystaní,“ dodává Tomáš Slifka.