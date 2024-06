Cheb zvelebuje zelená zákoutí, při prolézání si děti osvěží i matematiku

„Nápad vybudovat fontánu vznikl v rámci participativního rozpočtu. Lidé chtěli mít ve městě k dispozici hravý vodní prvek. Navrhovali jej umístit do sousedních Městských sadů. Nicméně vzhledem k tomu, že park je díky vzrostlým stromům na celé ploše poměrně stinný, jevil se nám pro vodní hrátky sousední malý parčík jako vhodnější,“ řekl místostarosta Chebu Michal Pospíšil. Město už má na projekt zpracovanou studii.

Nová vodní atrakce by měla mít podobu několika trysek, které bude v nahodilém rytmu ovládat automatika. Radnice chce mít kompletní dokumentaci připravenou do podzimu a ještě letos plánuje zahájit zemní práce. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku. Součástí projektu je vysazení stromů v sousedství fontány a vytvoření nových květinových záhonů. Přestěhovat by se měla též socha ležící ženy.

Úpravy se dotkly i prostoru u vstupu do 1. základní školy na sídlišti Skalka. Tady vyrostla takzvaná matematická kostka. „Jde o prolézačku, kde jsou napsané různé matematické veličiny a míry, a to i historické. Například jak vypadá metr, kubík, jak je velký loket či palec. Na černé tabuli jsou nakreslené různé geometrické tvary a vzorečky pro výpočet obsahu, obvodu a tak podobně. Je to taková škola hrou,“ konstatoval Pospíšil.

Matematická kostka je z bezpečnostních důvodů umístěna na gumové pryži a je součástí plánovaných úprav celého okolního prostoru. Ten by mohl sloužit jako odpočinková plocha například v době polední pauzy. „Původně jsme na tento opuštěný a pustý kout chtěli vysadit takový trochu exotický sekvojový hájek, nakonec jsme od toho ustoupili a rozhodli se, že na volné prostranství umístíme zemní trampolíny, aby se na nich mohly vyřádit děti nejen ze zdejší školy, ale i z okolních domů,“ předestřel plány místostarosta.

Nově se po rekonstrukci otevřela veřejnosti také klášterní zahrada v Hradební ulici. Důvodem uzavření byly stavební úpravy, které měly za cíl odvést dešťovou vodu od základů špejcharu. „Ten objekt byl podmáčený, proto bylo nutné dešťovku svést do nádrže v rohu zahrady, kde se bude voda zachytávat a v létě využívat pro zalévání zahrady. Přepad je zaústěný do kanalizace v ulici Hradební. Využili jsme uzavření zahrady také k tomu, abychom obnovili mlatové cesty, dosadili rostliny a zrekonstruovali trávníky,“ dodal Pospíšil.