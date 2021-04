Z centra Chebu zmizí zchátralý panelák, lidé se budou muset přestěhovat

„Rada doporučila a zastupitelstvo nyní schválilo demolici objektu Kamenná 40. Dům je ve špatném stavu, i když je zčásti využíván. Pokud vím, je tam asi dvacet bytových jednotek, z toho čtrnáct obsazených. Drtivá většina nájemních vztahů by měla skončit v prosinci letošního roku. Nebytové prostory v přízemí, jejichž část využívá i městská Správa zdravotních a sociálních služeb, chceme v tomto časovém období také vyřešit,“ řekl zástupce chebského starosty Ladislav Hrubý s tím, že k demolici tak dojde nejdříve příští rok.



Do té doby se chce radnice s nájemníky dohodnout na náhradním bydlení. Podle mluvčí radnice Simony Liptákové v těchto dnech začne radnice nájemníky z Kamenné 40 oslovovat a celou situaci jim vysvětlovat. Uvedla rovněž, že část náhradních bytů už je připravena, zbývající bydlení radnice zajistí v průběhu následujících měsíců.

Fakt, že dům je ve špatném stavu, potvrzují i sami lidé, kteří zde žijí. Například jednaosmdesátiletá Marcela Valíčková, která v Kamenné 40 bydlí už sedmnáct let.

„Za tu dobu se s tím barákem nedělo nic. Žádné větší opravy. Tak se nikdo nesmí divit, že je to v takovém stavu. Střechou zatéká, snad každý třetí den jsou tu opraváři, protože staré stoupačky praskají. Okna netěsní a profukují. Když si nedám pod okno deku, tak je za chvíli uvnitř stejná teplota jako venku. Zvenku sice vypadá ten náš dům docela solidně, ale uvnitř to je katastrofa, to je pravda,“ konstatovala.

Nicméně přiznala, že má spolu s ostatními nájemci obavy, jak to s bydlením bude dál. „Snad nikdo nečeká, že si byty budeme hledat sami. Kdyby mi bylo šedesát, tak snad bych to ještě zvládla, ale takhle? Takřka všichni, co tu bydlí, jsou senioři a potřebují byty s výtahem. A co když budeme muset platit vysoké nájemné? Toho se všichni bojíme, aby nám stačily důchody,“ doplnila Marcela Valíčková.

Co bude s místem, na kterém panelák stojí, zatím jasné není. Starosta Antonín Jalovec nicméně považuje skutečnost, že ze sousedství historických domů a kostela sv. Bartoloměje zmizí panelák, za jednoznačně pozitivní.

„Panelák na tomto místě považuji za jeden z největších architektonických zločinů z hlediska městské památkové rezervace. Případná rekonstrukce by navíc stála desítky milionů korun, jak jsme se přesvědčili například při opravách domu v Mánesově ulici,“ nadnesl starosta.

Potvrdil, že město zatím konkrétní představu o využití pozemku nemá. „Ten prostor je poměrně exponovaný, z hlediska jeho využití se nabízí hned několik možností. Nedávno jsme například viděli pěkné prezentace studentů fakulty architektury ČVUT, kteří se Chebem dlouhodobě zabývají. A právě do těchto míst situovali různé moderní typy zástavby, které byly z hlediska začlenění do městské památkové rezervace mnohem citlivější,“ řekl starosta.

Druhou možností je podle něj řešit nedostatek parkovacích míst. „Protože jestli v budoucnu dojde k přeložení Amerického mostu a propojce Havlíčkovy a Vodní, přijde KC Svoboda o část parkoviště. Nebo tu může být zeleň. Uvidíme, je to otevřené,“ dodal starosta Jalovec.